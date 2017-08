Okore risikerer længere pause

FODBOLD: For AaB’s forsvarsstyrmand Jores Okore sluttede mandagens 1-1-kamp mod Hobro med smerter.

Okore tog en lang spurt op ad sidelinjen og tog sig straks til baglåret og skar ansigt.

På det tidspunkt havde aalborgenserne brugte alle tre udskiftninger.

- Jeg kunne mærke et lille riv, så det var lidt ærgerligt. Men jeg kom igennem kampen, for jeg kunne ikke lade drengene i stikken med en mand i undertal. Så jeg prøvede bare at gøre det så godt, som jeg kunne og kæmpe, fortæller Jores Okore, der sluttede kampen i angrebet.

Forsvarsspilleren ved ikke, hvad udsigterne er, men fredagens kamp mod AC Horsens ligner ikke et tema.

- Nu må jeg hjem og se, hvad prognoserne siger. Jeg tænkte ikke over, om skaden blev forværret. Jeg tænkte kun på, at jeg skulle hjælpe gutterne med at hive mindst det ene point hjem. Det var det værd, fastslår forsvarsspilleren.