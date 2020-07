Okore-sag alligevel ikke slut: ADD klager over afgørelse

FODBOLD:Anti Doping Danmark (ADD) klager over, at Nordjyllands Politi har valgt at indstille efterforskningen af mulig matchfixing i AaB.

Det fortæller ADD-direktør Michael Ask til bold.dk.

Nordjyllands Politi valgte i starten af juli at stoppe efterforskningen af AaB-spilleren Jores Okore, der i en kamp mod OB fik et gult kort lige før slutfløjt, men nu har ADD, der formelt står som anmelder i sagen, valgt at klage over politiets afgørelse til Statsadvokaten i Viborg.

- Jeg vil helst ikke gå for meget i detaljer, men grundlæggende set er vores opfattelse, at politiet ikke har lavet en grundig nok efterforskning, siger Michael Ask til bold.dk.

- De har ikke udtømt de efterforskningsmuligheder, der har været, mener vi, tilføjer Ask.

/ritzau/