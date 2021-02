Okore solgt til kinesisk klub

FODBOLD:Jores Okore blev i sommeren 2017 hentet i FC København, og inden sit kortvarige ophold i FCK opnåede Jores Okore 47 officielle kampe for engelske Aston Villa – heraf 38 kampe i Premier League. Før tiden i Birmingham-klubben var henholdsvis FC Nordsjælland og B.93 Okores udgangspunkt.

AaB’s sportschef Inge André Olsen udtaler:

- Da Jores Okore for et halvt års tid siden forlængede sin kontrakt, lavede vi en gentleman-aftalte om, at vi skulle forsøge at finde en løsning, der ville være fordelagtig for både Jores og AaB, og det kan vi fastslå, er tilfældet med salget til Changchun Yatai FC.

- Jores har igennem tre et halvt år været en stærk og vigtig spiller for AaB, men heldigvis har vi kompetente afløsere i bagkæden, og derfor gav det mening for alle parter at forfølge et klubskifte nu, og Jores ønskes naturligvis fra vores side al mulig held og lykke i fremtiden, siger Inge André Olsen.

Jores Okore, der havde kontraktudløb med AaB 30. juni 2020, står noteret for otte A-landskampe for Danmark.

- Som klub og som by har AaB og Aalborg mere end indfriet mine forventninger, og jeg ser tilbage på en god tid, hvor jeg dog stadig er meget ærgerlig over, at vi ikke fik givet klubben og fansene endnu en titel, da vi i den seneste sæson havde chancen i pokalfinalen, siger Jores Okore.