Okore træner i AaB - nu har klubben sat en deadline

FODBOLD:AaB's superligaspillere var onsdag tilbage på arbejde, og blandt de mange fodboldansigter, der mødte op til den programsatte fysiske test, var også Jores Okore.

Den 28-årige forsvarsspillers kontakt med aalborgenserne er ellers udløbet, og han har givet udtryk for, at hans førsteprioritet er at finde en spændende klub i udlandet.

- Vi har fortsat en fin dialog, og vi forhandler også om en kontrakt, så derfor er han blevet COVID-19-testet sammen med resten af truppen og træner indtil videre med i hele denne uge, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen.

- Vi har forståelse for, at han vælger os fra, hvis han får et tilbud fra en stor udenlandsk klub, men sker det ikke, er det min opfattelse, at han vil blive i AaB, siger Inge André Olsen, der dog slår fast, at der snart skal træffes en afgørelse.

- Vi har sat en deadline tidligt i næste uge, for vi skal selvfølgelig også videre, siger Inge André Olsen, der understreger, at han ser AaB som værende godt besat på stopperpositionen - også uden Okore.