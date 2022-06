OL-svømmer fra Thy fik fuld plade i favoritdisciplinen

SVØMNING:Til danmarksmesterskaberne i langbane, der blev afholdt i Nørresundby Idrætscenter under DM-ugen i Aalborg, var der ingen tvivl om, hvem den bedste rygsvømmer hos kvinderne var.

20-årige Karoline Enevold Sørensen fra Thisted Svømmeklub vandt nemlig 200 meter ryg søndag efter også at have sikret guldmedaljer i 100 meter ryg og 50 meter ryg. Thyboen med speciale i rygcrawl fik dermed afvist al dansk konkurrence i favoritdisciplinen.

Ved søndagens finale i 200 meter ryg var det endda med stor dominans, at sidste års OL-deltager sikrede tredje og sidste guldmedalje for ugen. Hun kom ind på en tredjeplads efter de to franske svømmere, der endte foran hele det danske felt. Men med knap fire minutter ned til næste danske svømmer, var der ingen tvivl om det danske mesterskab.

Af andre nordjyske guldpræstationer i bassinet fik Aalborg Svømmeklub både første- og tredjepladsen ved lørdagens 4 x 200 meter frisvømning for damer. Her kom Snæfridur Sol, Thea Søe Bach, Camilla Brøgger-Andersen og Fenja Romanski ind på en førsteplads for Aalborg. Thea Søe Bach fik ligeledes en guldmedalje i 1500 meter frisvømning.