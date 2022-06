OL-svømmer tog dobbelt DM-guld

SVØMNING:Karoline Sørensen fra Thisted Svømmeklub har gennem de seneste dage vist sine evner i bassinet i Nørresundby Idrætscenter. Her har hun hentet to guldmedaljer ved DM i langbanesvømning.

Fredag var den 20-årige thybo i aktion i 100 meter rygsvømning, hvor hun vandt guld i tiden 1.02.94 med knap to sekunders forspring til nummer to. Dermed hentede hun en af de forventede guldmedaljer. Det blev til mere guld lørdag, da Sørensen kom først i 50 meter rygsvømning for damer i tiden 29.71.

Søndag skal danmarksmesteren i 200 meter ryg findes, og her er Karoline Sørensen ligeledes en af de store favoritter.

Thisted-svømmeren var i fjor med til OL, hvor hun deltog i 4 x 100 meter holdmedley for kvinder.