Ole Nielsen bliver ishockeydirektør

ISHOCKEY:Nordjyske Ole Nielsen har fået nyt job, efter at han i sommer blev fyret som sportsdirektør i fodboldklubben Vendsyssel FF.

Den tidligere fodboldspiller skifter grønsværen ud med isen, idet han bliver direktør for Odense Bulldogs i ishockeyens Metal Ligaen.

- Jeg er glad for i dag at blive en del af Odense Bulldogs. Klubben rummer et stort potentiale med masser af muligheder for at fortsætte den positive kommercielle udvikling, som Bulldogs har gennemgået de seneste år. Denne udvikling skal danne grundlag for det videre arbejde på det sportslige område, som skal medvirke til en sportslig udvikling, siger Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke første gang, at Ole Nielsen stifter bekendtskab med ishockey. Indtil 2009 var han direktør i det daværende AaB Ishockey. Siden blev det til sportsdirektørjob i fodboldklubberne Blokhus, SønderjyskE, Viborg, Randers og Vendsyssel, inden han altså nu gør comeback i ishockeyens verden.