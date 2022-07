Oleksandr samler ind til Ukraines ofre - én ting håber de på at få råd til

HJØRRING:Der er fuld smæk på fodbolden ved Dana Cup i Hjørring i denne uge.

Men rundt omkring på sportspladsen gemmer der sig også ikke-fodboldrelaterede historier. Én af disse centrerer sig omkring ukrainske Oleksandr Gerasymovych.

Han er fra Bevar Ukraine-afdelingen i Aalborg, og med sin tilstedeværelse i Hjørring har han til formål at samle penge ind til ofrene for krigen i Ukraine.

Og så til én helt konkret ting - en ambulance.

- Vi regner med, at en ambulance koster mellem 60.000 og 70.000 kroner, så det håber vi meget på, at vi kan samle ind i vores bod samt ved at hjælpe her til Dana Cup, siger Oleksandr Gerasymovych.

Han forklarer videre, at Bevar Ukraine som nødhjælpsorganisation har eksisteret de seneste otte år. Han står selv i spidsen for den nordjyske afdeling.

Det er t-shirts og hættetrøjer som disse, der bliver solgt i Bevar Ukraines bod ved Dana Cup i Hjørring. Foto: Bente Poder

I boden på Dana Cup-sportspladsen i Hjørring sælger Oleksandr Gerasymovych - sammen med de andre frivillige fra Bevar Ukraine - blandt andet kasketter, hættetrøjer, t-shirts og meget andet.

Allerede på de to første dage har Bevar Ukraine-projektet hentet over 20.000 kroner ind via salg af dette merchandise.

- I forhold til vejret, som har været blæsende og overskyet, er vi faktisk meget tilfredse med det tal, siger Oleksandr Gerasymovych.

- Vi håber, at folk fortsat vil købe vores merchandise og tøj og på den måde vil være med til at støtte vores projekt, tilføjer han.

Det støtter Bevar Ukraine-projektet - Afsendelse af nødhjælp til Ukraine

- Afsendelse af ambulancer og evakueringsbiler til Ukraine

- Transport af fordrevne personer fra Ukraine til Danmark

- Psykologisk hjælp Kilde: www.bevarukraine.dk VIS MERE

Oleksandr Gerasymovych kom selv til Danmark for snart 16 år siden - helt præcist 16. august 2006 - da han ville studere på Århus Universitet i Herning.

- De havde et fremragende universitet, hvor jeg kunne studere "Business and technology", som var det, jeg eftersøgte. Mit første arbejde kom så heroppe i Nordjylland, nærmere bestemt Sindal, så ja, det er næsten som at være tilbage igen at være her i Hjørring, siger Oleksandr Gerasymovych.

Designet på trøjerne har ukrainere i Oleksandrs eget netværk selv stået for. Foto: Bente Poder

Hans forældre bor stadig i Ukraine, men mærker ikke det store til den russiske invasion, da de bor i den vestlige del af Ukraine. Her er krigen ikke lige så intens som i øvrige dele af landet.

Og går alt efter planen, satser Oleksandr Gerasymovych på, at han og en veninde kan køre en ambulance - købt for penge fra blandt andet boden ved Dana Cup i Hjørring - til Ukraine i starten af august.