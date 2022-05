Oliver Abildgaards russiske klub rykker ned

FODBOLD:Med anførerbindet om armen startede nordjyske Oliver Abildgaard lørdag inde for sin russiske klub, Rubin Kazan. Trods et føringsmål blev det til et dyrt nederlag til Ufa, der vandt 2-1. Dermed rykker Rubin Kazan ud af den russiske Premier Liga.

Det sker efter fire nederlag i streg i den afsluttende del af sæsonen.

Nedrykningen kommer efter et tumultarisk forår for den tidligere AaB-spiller, Oliver Abildgaard, der valgte at blive i den russiske klub, selvom der blev åbnet for at annullere kontrakten midlertidigt grundet Ruslands invasion i Ukraine. Den mulighed greb den danske holdkammerat, Anders Dreyer, der i foråret har spillet for FC Midtjylland.

Oliver Abildgaard har kontraktudløb med Rubin Kazan i 2024.