Oliver Klitten kom godt fra start i Hobro: Drømmer stadig om et gennembrud i AaB

FODBOLD:Med fredagens 1-1-remis mod Vendsyssel FF kom Hobro IK på pointtavlen i denne sæsons Nordicbet Liga ovenpå sidste uges premierenederlag til FC Fredericia.

Alligevel var det med blandede følelser, at himmerlændingene forlod DS Arena.

- De var nok en my bedre end os i første halvleg, men forskellen var endnu større i vores favør i anden halvleg, og ud fra det synes jeg, at vi skulle have vundet kampen.

- Vi var rigtig trætte af vores kamp i Fredericia, og derfor ville vi selvfølgelig rigtig gerne have vundet i dag. Vi fik dog slettet nullet, og så må vi tage tre point næste gang, lyder det fra Hobro-træner Martin Thomsen.

Det ene point blev sikret, da Oliver Klitten efter en god times spil udlignede. Dermed fik offensivspilleren en god hjemmebanedebut, efter at han i sidste uge blev lejet i AaB.

- Det var fedt at komme i gang med en kasse, men det havde været endnu bedre, hvis vi havde vundet, som jeg synes, vi pressede godt på for til sidst. Personligt var det vel en okay indsats, men jeg kan gøre det endnu bedre, så der er mere i vente, siger Oliver Klitten, der ikke har fået meget spilletid i AaB, siden han i vinter vendte hjem fra Norge efter et mislykket lejeophold i Haugesund.

Fredag blev det til næsten fuld spilletid, inden han blev skiftet ud i tillægstiden.

- Det er lang tid siden, jeg har spillet så meget, så jeg kunne godt mærke, at der var krampe på vej i begge lægge til sidst, men det var dejligt at få næsten fuld tid igen, siger Oliver Klitten, der har et klart mål for lejeopholdet i Hobro.

- Jeg håber, at vi som hold kan komme i topseks, og at jeg individuelt kan få lavet en masse mål.

- Det var selvfølgelig hårdt ikke at spille så meget i AaB, for som ungdomsspiller var jeg vant til at spille uge efter uge. Det var især hårdt mentalt, men det er dejligt at være kommet et sted, hvor det virker til, at de virkelig tror på mig.

- Det er helt sikkert stadig mit mål at slå igennem i AaB, men jeg må bare gøre det så godt som muligt hernede og så tage det, som det kommer, siger Oliver Klitten, der er den seneste offensive forstærkning i Hobro.

Han bliver dog næsten med sikkerhed ikke den sidste, efter at Pål Alexander Kirkevold er blevet sendt til Stabæk.

- Men vi har ikke travlt. Det vigtige er, at vi finder den rigtige. Vi skal tænke langsigtet, for vi er en ung trup, hvor der kommer bump på vejen, og vi har masser af dygtige spillere, der kan spille på toppen, mens vi venter på den rigtige, siger Martin Thomsen