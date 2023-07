Ombejlet VFF-profil tager det hele i stiv arm

VRÅ:Rygterne har været mange omkring Tobias Anker. Den bomstærke Vendsyssel-stopper havde en fremragende sæson, og allerede i vinter var det op over med et skifte til Norge.

Interessen er ikke blevet mindre hen over foråret, men lige nu har Tobias Anker kun fokus på at blive skarpere frem mod den kommende sæson.

- Det hele er lidt nyt for mig med alle de rygter, men det har jeg jo ikke selv nogen indflydelse på, så det tager jeg meget roligt. Jeg har det fint nok med de forskellige rygter. Det gør mig ikke noget, men jeg fokuserer ikke på dem, siger Tobias Anker.

Han er blevet kædet sammen med interesse fra den halve Superliga, og flere norske og svenske klubber er også blevet meldt op i forhold til VFF-spilleren.

- Jeg lader min agent om at tage sig af den del. For mig handler det kun om at blive klar til sæsonen sammen med Vendsyssel, så jeg tager bare hver træning og kamp som en mulighed for at forbedre mig, siger Tobias Anker.

Han er med på, at det kan ende i et skifte, men det har ikke påvirket fokus eller træningsmentaliteten her i opstarten.

Indsatserne i de to hidtidige træningskampe har været upåklagelig, og det skal den gerne blive ved med at være.

- Jeg skal bare ud at levere hver eneste gang. Som sagt lader jeg min agent om at alt det udenfor banen, og så skal jeg koncentrere mig om at præstere på banen, siger Tobias Anker.

Han er derfor med i lørdagens træningskamp i Vrå, når Tobias Ankers tidligere klub FC Fredericia gæster Vendsyssel FF. Der er kampstart klokken 13.