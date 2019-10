Omskolet back med en fortid i AaB bomber for Thisted FC

FODBOLD:Som knægt spillede han i AaB, hvor han primært tørnede ud som venstre back på diverse ungdomshold. Men nu er Mathias K. Andersen ved at slå igennem for 2. divisionsholdet Thisted FC - dog ikke som forsvarer, men som kantspiller med mål i støvlerne.

Søndag lavede han hattrick, da Thisted FC sendte FC Sydvest hjem med et 3-0.

- Det var helt surrealistisk. Jeg går rundt og griner, og det vil jeg nok gøre resten af dagen. Det var megafedt, siger Mathias K. Andersen.

Han søgte væk fra AaB i sommeren 2018, fordi der ikke var udsigt til, at han kunne blive en del af superligatruppen. Ny adresse var Vejgaard, og her spillede Mathias K. Andersen en glimrende sæson som venstre back i 2. division. Han var så iøjnefaldende, at nedrykkerne fra Thisted FC nappede ham op til den igangværende sæson.

- Det var været fedt at komme til Thisted. Set uppet et jo noget større end i Vejgaard, og vi spiller en form for fodbold, der passer mig godt. Vi holder bolden på græsset og spiller den hurtigt rundt, og så kan mine kompetencer komme til udtryk, forklarer Mathias K. Andersen.

Han var dog ikke tiltænkt en plads i forsvaret hos thyboerne, selvom han egentlig havde forventet det.

- Men Bo (Thomen, cheftræner, red.) hev fat i mig sagde, at han så mig som kantspiller. Jeg tror det, var godt set, for jeg trives godt med at være mere involveret i det offensive spil, siger Mathias K. Andersen, der allerede står noteret for otte scoringer - fem i ligaen og tre i pokalturneringen.

- Det var været helt forrygende at få Mathias ind. Han har ydet en flot indsats og er hurtigt blevet en vigtig spiller for os. Han ved, hvor målet står, og hans boldomgang og offensive løb er gode, lyder rosen fra Bo Thomsen.

Med sejren over FC Sydvest melder Thisted FC sig for alvor ind i topkampen i 2. division. Og Mathias K. Andersen lægger da heller ikke skjul på, at succesen for alvor har tændt op under hans ambitioner.

- Jeg så mit skifte til Vejgaard som et springbræt til noget større. Jeg har det lidt på samme måde med skiftet til Thisted. Jeg vil gerne mere. Drømmen er at spille i Superligaen. Det er mit mål, lyder det fra den målfarlige kantspiller.