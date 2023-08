Operationen lykkedes, men patienten døde: Mors-Thy misser Final4

Lørdag eftermiddag tabte Niels Agesens tropper fra Mors-Thy Håndbold til Skjern Håndbold. Det var ottendedelsfinalen i Santander Cup i Thyhallen, hvor de to hold tørnede ind i hinanden. Cheftræneren er træt af nederlaget på 24-28, men han er optimistisk omkring det, han så fra sine spillere.

- Fra vores perspektiv er jeg faktisk godt tilfreds, hvis jeg kigger isoleret på spillet og ikke kigger op på tavlen, siger Niels Agesen om nederlaget og tilføjer:

- Operationen lykkedes, men patienten døde.

Cheftræner hos Mors-Thy Håndbold, Niels Agesen, var skuffet over resultatet, men ikke over indsatsen. Foto: Martin Damgård

Mors-Thys spillere kom frem til 49 afslutninger i kampen, mens Skjern havde 41. Men det var gæsterne, der udnyttede dem bedst, og det skyldtes især én spiller fra Skjern Håndbold.

- Vi må give kæmpe cadeau til Skjerns målmand Christoffer Bonde for det niveau, han holdt. Vi havde otte afslutninger mere mod mål, end Skjern havde. Vi lavede to eller tre tekniske fejl. Jeg har svært ved at finde nogle ting, som jeg er meget utilfreds med, udover at vi ikke putter dem i kassen, siger cheftræneren.

Men det blev ikke til mere Santander Cup på trods af, at hjemmeholdet leverede en næsten fejlfri indsats. For Mors-Thy-topscorer Marcus Midtgaard er det derfor svært at glæde sig over spillet mod Skjern.

- Vi er selvfølgelig skuffede. Vi synes, at vi har noget at komme med, og det fik vi ikke helt forløst i dag. Men vi vinder som et hold og taber som et hold, siger bagspilleren.

Han scorede selv seks ud af Mors-Thys 24 mål i lørdagens kamp, men han kan også godt pege på øjeblikke, hvor hjemmeholdet skulle have været mere skarpe foran mål.

- Når vi kom tæt på, brændte vi desværre et par oplagte chancer, som kunne have gjort det endnu mere spændende, siger Marcus Midtgaard.

Mors-Thy Håndbolds topscorer i kampen blev Marcus Midtgaard, der scorede seks mål på den storspillende Christoffer Bonde i Skjern-målet. Foto: Martin Damgård

Svært mod Skjern

Der var ikke helt fuldt hus i Thyhallen i Thisted, men tilskuere var mødt talstærkt op på hjemmebanen. I første halvleg havde Mors-Thy svært ved at score mod Skjern, som var kyniske i deres afslutninger.

Mors-Thy Håndbold - Skjern Håndbold 24-28 Håndbold, 1/8-finale, Santander Cup, mænd

Pausestilling: 9-13

Mål, Mors/Thy: Marcus Midtgaard 6, Lasse Pedersen 5, Frederik Tilsted 4, Henrik Toft Hansen 3, Magnus Norlyk 1, Victor Norlyk 2, Kasper Didriksen 1, Johan Nilsson 1, Henrik Tilsted 1.

Topscorer, Skjern: Senjamin Buric 8, Eivind Tangen 9

Udvisninger: Mors/Thy 3, Skjern 4

Tilskuere: Cirka 1200 i Thyhallen, Thisted. VIS MERE

Mors-Thy-spillerne gav dog ikke op og og hængte på i kampen, hvor der fem minutter før pausen stod 7-10 i gæsternes favør. Så stak Skjern alligevel lidt af igen med mål fra Eivind Tangen og Senjamin Buric, så der stod 9-13 ved pausen.

I anden halvleg kom Mors-Thy spillerne ud med et andet udtryk. En storspillene Marcus Midtgaard var livlig for hjemmebaneholdet. Men det var svært at matche Skjern på deres kontraangreb, og efter 10 minutter var Mors-Thy bagud 14-20.

Lørdag var en svær udfordring for Mors-Thy Håndbold mod Skjern Håndbold i Thyhallen ved ottendedelsfinalen af Santander Cup. Foto: Martin Damgård

Spillet forsatte i samme dur, da gæsternes Christoffer Bonde fortsatte sin gode redningsprocent. Dermed kommer nordvestjyderne ikke i nærheden af pokalturneringens Final4 i denne sæson.

Det er tilbage til tegnebrættet for Mors-Thy-truppen, der kan se frem til første kamp i HTH Herreligaen mod KIF Kolding 2. september i Sydbank Arena.

- Vi skal være mere kyniske fra start, og vi skal putte den i kassen, når vi har frie afslutninger. Så tror jeg, at der ligger masser af point og venter på os, siger Niels Agesen, inden Marcus Midtgaard tilføjer:

- Nu skal jeg lige hjem og sunde mig og se kampen igen, og så skal vi snakke om, hvad vi skal forbedre mod Kolding.