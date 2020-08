Opgiver at finde afløser for skadet profil: - Der er ikke nogen spillere at hente

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold er blevet svækket, inden klubben senere i august debuterer i landets bedste kvindelige håndboldrække.

Bagspilleren Mette Brandt brækkede håndleddet i sidste uges testkamp mod Aarhus United og er ude i seks til otte uger. I forvejen er vendelboerne også uden Nadja Lærke Jensen, der er gravid, men cheftræner Kent Ballegaard har opgivet at finde forstærkninger inden sæsonstart.

- Der er ikke nogen spillere at hente, og vi har ikke økonomi til at købe nogen fri af de andre klubber. Så kunne vi hente en amatørspiller i 1. division, men det vil ikke give nogen mening, for dem vil vi ikke kunne bruge alligevel. De vil ikke kunne klare sig her, konstaterer Kent Ballegaard.

Den efterhånden tyndslidte bredde i bagkæden giver dog anledning til bekymringer.

- Det er to af seks bagspillere, der er ude, og det er selvfølgelig ikke fedt at stå med fire bagspillere. Men Silkeborg-Voel står i samme situation, og kan de klare sig, kan vi også. Så må jeg bare lægge lidt pres på mig selv som træner og sige, at jeg må være dygtig til at være kreativ og se, hvad der ellers er af kompetencer og ressourcer i truppen. Det kan godt være med til at frigøre nogle ressourcer, at der er nogle andre, der skal træde i karakter nu, siger Kent Ballegaard.

Skaden til Mette Brandt er dog en alvorlig streg i regningen. Hun blev før sæsonen hentet i den norske liga og var udset til at få en nøglerolle på Vendsyssel-holdet.

- Det er virkelig ærgerligt. Mette var startet rigtig godt og havde fået en fin rolle på holdet, og vi mister især noget offensivt, men også i forsvaret og kontrafasen. De roller er der nu nogle andre, der må vokse ind i, og det er jeg også sikker på, at de gør, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbolds to første testkampe har budt på et stort nederlag til København Håndbold samt uafgjort mod Aarhus United, men allerede i denne uge får vendelboerne rig mulighed for at øve sig i at spille uden Mette Brandt, når der onsdag, fredag og lørdag venter kampe mod Aarhus United, Holstebro Håndbold og Randers HK.