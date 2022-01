Opkald fra landstræneren kom bag på Aalborg-anfører

FODBOLD:Torsdagens 35-38-nederlag på udebane til GOG satte punktum for fire hektiske måneder i Aalborg Håndbold.

33 betydende kampe nåede de danske mestre at spille fra 25. august til 30. december, men selv om Aalborg Håndbold nu først skal i kamp igen 6. februar, bliver nytårsferien traditionen tro kort for de spillere, der i januar skal repræsentere deres respektive landshold ved en slutrunde.

For en af Aalborg Håndbolds spillere er det dog en ny oplevelse. For første gang i karrieren kan René Antonsen se frem til at deltage ved en slutrunde, når han mandag stempler ind i Kastrup, hvor det danske landshold tager hul på forberedelserne frem mod EM, der spilles i Ungarn og Slovakiet fra 13. januar.

- Det bliver utroligt spændende og noget, jeg har gået og glædet mig til i lang tid. Nu håber jeg bare, at coronaen ikke sætter en stopper for, at jeg får en stor oplevelse i min første slutrunde. Jeg kommer til at suge alle indtryk til mig, og jeg håber, at jeg vender tilbage til Aalborg endnu stærkere, siger René Antonsen, der dog ikke nødvendigvis havde skrevet en slutrundedeltagelse i kalenderen for en måned siden.

- Jeg synes jo overhovedet ikke, at den her sæson har været min bedste, men omvendt har jeg for første gang i mange år spillet kontinuerligt i tre-fire måneder, før jeg blev skadet her mod slutningen af året.

- Jeg fik da en lille overraskelse, da han (landstræner Nikolaj Jacobsen, red.) ringede, men jeg havde jo håbet på, at det ville ske på et tidspunkt, siger René Antonsen.

Tilbage i marts var Aalborg-anføreren blevet udtaget til to EM-kvalifikationskampe, da han i en kamp mod Århus Håndbold brækkede en knogle i hånden og måtte melde afbud, og det mindede om et kedeligt dejavu, da René Antonsen to dage efter sin EM-udtagelse 18. december måtte udgå af kampen mod Bjerringbro-Silkeborg med en ankelskade.

- Det gjorde rigtig ondt i situationen, men jeg var ikke så nervøs. Jeg kunne hurtigt mærke, at der ikke var gået noget i stykker, så jeg var egentlig rimelig rolig omkring det, siger René Antonsen, der endnu ikke ved, hvilken rolle der venter ham ved EM.

- Jeg tænker jo, at det lidt er op til mig selv. Jeg må gøre mit bedste i træningslejren og vise, at jeg er i god form, og så må vi se, hvad det bliver til.

- Jeg forventer ikke så meget. Jeg vil selvfølgelig gøre alt for at bidrage med de ting, jeg kan, men jeg er jo nordjyde, så jeg tager det helt stille og roligt, siger René Antonsen, der umiddelbart primært er i spil til en rolle i forsvaret, hvor han kan komme til at stå ved siden af nuværende og tidligere klubkammerater som Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og Simon Hald.

- Det er selvfølgelig en fordel, at jeg allerede har en relation til dem. Det vil gøre det nemmere at finde ind i en rolle på holdet, og den fordel skal jeg udnytte i min kamp for spilletid, siger René Antonsen.

Inden afrejsen til EM spiller det danske landshold i den kommende uge to testkampe mod Norge. Kampene spilles 6. og 8. januar i Hillerød. Første EM-kamp er 13. januar mod Montenegro.