Oprykkernes udfordringer: AaB skal vænne sig til fysik og teknik

FODBOLD:Der var en meget lige første halvleg, som blev spillet mellem AaB’s kvinder og pokalmestrene fra FC Nordsjælland, da de lørdag mødtes på Hornevej. Men marginalerne manglede for at matche det rutinerede ligahold, der vandt 2-0 i Gjensidige Kvindeliga-opgøret.

Det fortæller AaB-anfører Laura Frank. Hun har en fortid i Fortuna Hjørring og kender dermed godt til det niveau, som oprykkerne nu skal konkurrere på.

- Vi vidste godt, at det kræver meget. Man skal lige vænne sig til, at niveauet er noget højere. Man kan mærke det på fysikken og det tekniske, der er på et helt andet niveau end i 1. division, lyder det fra Laura Frank.

Det spring i niveau har cheftræneren også bidt mærke i, efter han overtog for Kenneth Cortsen, der stod i spidsen for holdet gennem oprykningen.

- Der er virkelig noget fysik at arbejde med. Man skal ville alle fysiske kampe og dueller seriøst hver gang. Der er mere fysisk stærke modstandere, og det skal man altså være helt klar på, hvis man vil have point, siger Martin Dale Stephens.

Til at styrke det eksisterende 1. divisionshold har han fået fire nye spillere ind til den indeværende sæson i Kvindeligaen. Der har den canadiske angriber, Caroline Kehrer, gjort indtryk på træneren.

- Hun gjorde det også godt i Køge. Det er imponerende, når de kun har haft en uge før turneringsstart. Sanna (Paroli, red.) har gjort det samme, siger han.

Onsdag skal AaB på endnu en stor opgave, når de skal møde de forsvarende mestre i form af Fortuna Hjørring på Nord Energi Arena i Hjørring.