Oprykning bliver et større og større tema i Thisted

THISTED:Én ting var, at Thisted FC søndag vandt sin egen kamp med 1-0 over AB på et mål af Antonio Bustamente, der scorede efter 70 minutters spil.

Noget andet var, at Næstved andetsteds bankede Hillerød 3-0. Det betyder, at Thisted FC fik den perfekte optakt til næste uges brag af en udekamp mod netop Hillerød. De to klubber skal kæmpe om at følge Næstved op i 1. division.

- Det er mega fedt og tak til Næstved. Nu står vi foran en skide spændende kampi Hillerød. Vi surfer på en bølge af succes lige nu, og den skal vi naturligvis forsøge at holde kørende, siger Bo Zinck, der var godt tilfreds med spillet i søndagens kamp.

- Det eneste, jeg ærgrer mig lidt over er, at vi ikke fik lukket den med et mål mere, men vi fik de tre point, og det er det vigtigste. Vi spillede en rigtig god anden halvleg, efter vi i pausen havde fået snakket et par ting igennem på en pædagogisk måde, siger TFC-træneren.

Stillingen i toppen af 2. division er lige nu, at Næstved har 57 point og er gået i udbrud, mens Hillerød har 46 og Thisted FC 45 point. Det er med andre ord en potentielt afgørende kamp, som venter i næste weekend.

- Den ser vi frem til, og som sagt er det bare fedt, at vi har alt at spille for i den kamp. Jeg mener, vi er fire point bedre end Hillerød i foråret, så hvis vi kan udbygge den statistik, så er vi godt på vej, siger Bo Zinck.

Der resterer seks runder i 2. division.

Thisted FC jagter en topplacering i fodboldens 2. division