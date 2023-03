Oprykning glippede på grund af ét mål: - Den her gør så ondt

RØDKÆRSBRO:Et sølle mål var hvad, der skilte EH Aalborg fra champagnesprøjt og endeløse jubelscener. Hvis blot man havde begrænset nederlaget til to mål i topkampen mod Bjerringbro, var oprykningen mere eller mindre en realitet.

Nu endte det med et nederlag på 31-28 til EH Aalborg efter en spændingsmættet forestilling. Altså lige netop nok til, at Bjerringbro er bedst indbyrdes blandt de to tophold i 1. division. For at gøre ondt værre, så virkede Aalborg-spillerne til at være i kontrol med kampen efter de første 30 minutter.

- Vi havde en fornemmelse af, at vi var i kontrol. Vi lukkede 13 mål ind, og vi kunne sagtens have holdt dem nede på færre mål inden pausen, så det så godt ud, siger Peter Jagd, træner for EH Aalborg.

Kampen stod og vippede frem og tilbage gennem de sidste 15 minutter. Den virtuelle førsteplads skiftede nærmest hænder fra angreb til angreb. I sidste ende var det Bjerringbro, der kunne juble over sejren, der lige netop var blevet stor nok til at spille matchbolden over på midtjyske hænder.

- Det er så kedeligt at sige, at det er de berømte marginaler, men det er jo tilfældet her. Der er helt sikkert også noget med nerver. Vi brændte for mange afslutninger. Kunne vi have gjort noget mere der? Ja det kunne vi nok godt, så der er en del ting, vi lige skal have evalueret i den kommende uge, siger Peter Jagd.

Han erkender blankt, at det bliver en stor opgave at komme over lørdagens udfald.

- Det er hårdt. Det er meget hårdt. Vi troede på, at det var i dag, vi ville rykke op. Vi har stadig to veje op i ligaen, selvom det ser svært ud. Det betyder da noget, at det er Holstebro, som Bjerringbro skal møde i den sidste kamp, men selvom det er mod nummer tre, så tror jeg, at Bjerringbro gør sit arbejde og vinder, siger Peter Jagd.

Selv skal EH Aalborg ud at vinde over bundproppen HIK. Det burde være muligt. Hvis Bjerringbro vinder Holstebro, venter der EH Aalborg to playoff-kampe mod netop Holstebro om at få lov til at møde det dårligst placerede hold i ligaholdenes nedrykningsspil.

- Det er en noget sværere vej, vi har givet os selv, men der er ikke andet for end at komme videre, men den her gør så ondt, siger Peter Jagd.