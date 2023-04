Oprykningsdrømme led nyt knæk for EH Aalborg

NØRRESUNDBY:EH Aalborgs håndboldkvinder er tæt på at smide en ellers fremragende sæson i skraldespanden. For et par uger siden missede holdet den direkte oprykningsplads til Håndboldligaen, og lørdag snublede de på hjemmebane i den første duel i kvalifikationsspillet mod Holstebro.

Aalborgenserne var milevidt fra det niveau, de ellers har vist hele sæsonen, hvor de to gange slog vestjyderne. Holstebro vandt helt fortjent det første playoff-slag med 27-20 i Skansen i Nørresundby. Dermed er EH Aalborg tvunget til at vinde i Vestjylland på fredag og siden også sejre i en tredje og afgørende duel.

- Vi tabte afslutningskampen meget markant, og det var tydeligt, at Holstebro var mere klar på opgaven end os, siger en skuffet cheftræner, Peter Jagd.

EH Aalborg - Holstebro H. 20-27 Håndbold, Kvalifikationsspil til Kvindeligaen

1. kamp (bedst af tre opgør)

Stillinger undervejs: 2-5, 7-7, (12-13), 15-19, 19-25

Mål, EH Aalborg: Astrid Lynnerup 5, Marlene Dahlmann 4, Frida Høgaard 3, Emma Aagaard 2, Andrea Jacobsen 2, Mette Brandt 1, Mille Eisenhardt 1, Cecilie Termansen 1, Märta Hedenquist 1

Topcorer, Holstebro: Mathilde Høy Troelsen 7

Udvisninger: EH Aalborg 1, Holstebro 0

Kamp to spilles fredag 21. april i Holstebro VIS MERE

Hjemmeholdet kom skidt fra land i kampen, hvor de havde store problemer med at spille sig til åbne chancer og på den konto kom bagud 2-5.

En timeout fra cheftræner Peter Jagd fik sat lidt skik på tingene, og solidt forsvarsspil banede vejen for gode kontramuligheder - ofte omsat af fløjspillerne Astrid Lynnerup og Marlene Dahlmann. Efter et kvarter var der således udlignet til 7-7.

Cheftræner Peter Jagd skiftede flittigt ud undervejs i lørdagens kamp, men han fandt aldrig en angrebsopstilling, der fungerede. Foto: Lars Pauli

Flowet i det etablerede angrebsspil var dog fortsat en mangelvare, og et generelt haltende EH Aalborg-mandskab måtte derfor gå til pause bagud 12-13. Det var egentlig billigt sluppet, når man tager i betragtning, hvor langt holdet var fra deres topniveau.

Aalborgenserne kom tilsyneladende skarpt ud til anden halvleg og bragte sig i front 14-13 på to hurtige scoringer. En efterfølgende udvisning blev dog særdeles kostbar for hjemmeholdet, der også diskede op med et hav af tekniske fejl og på den konto kom bagud 15-19.

Total scoringspause

Med et kvarter tilbage havde gæsterne øget føringen til fem mål, og det stressede blot angrebsspillet yderligere hos EH Aalborg, der aldrig fandt nøglen til at åbne Holstebro. Og når de endelig kom igennem, blev der gang på gang brændt på det skammeligste. Blot én scoring formåede de at finde frem i kampens sidste 12 minutter, og så er det svært at vinde.

Andrea Jacobsen og de øvrige Aalborg-spillere blev holdt i kort snor af Holstebro. Foto: Lars Pauli

- Det kan sagtens have indflydelse på præstationen, at der stadig sidder en skuffelse i nogle spillere over, at vi missede den direkte oprykningsplads. Nu får vi et nyt opsamlingsarbejde inden kampen på fredag i Holstebro. Vi synes, vi er et bedre hold end dem, men det var vi i hvert fald langt fra i den her første kamp, erkender Peter Jagd.

Vestjyderne havde dagen inden opgøret afværget en truende konkurs ved at samle 1,6 millioner kroner ind på rekordtid. Nu ligner de pludselig et hold, der har halvandet ben i en oprykningsfinale mod Ajax København.

- Vi behøver ikke regne så meget på tingene nu. Vi skal vinde næste kamp, og det mener jeg også, at vi kan, hvis vi rammer vores normale niveau, siger EH Aalborgs cheftræner.

