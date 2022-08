Oprykningsfavoritter skød med skarpt i Hobro

FODBOLD:Kigger man på holdkortet fra fredagens opgør mellem Hobro IK og SønderjyskE, er det svært at vurdere gæsternes mandskab til at spille i 1. division. Det er nemlig spækfyldt med stor erfaring fra Superligaen.

Seneste sæsons nedrykkere fra landets bedste række viste også et ekstra niveau på DS Arena. Gang på gang kom sønderjyderne frem til chancen. Gæsterne tog således mod syd med en sikker sejr på 3-0.

Hobro IK - SønderjyskE 0-3 (0-2) Fodbold, mænd, NordicBet Ligaen Mål: 0-1 Rasmus Wikström (6. minut) 0-2 Emil Berggren (39. minut), 0-3 Mikkel Hyllegaard (49. minut) Advarsler: Don Deedson, Hobro (62. minut) Hobro IK (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz (Laurs Skjellerup, 67. minut) - Oliver Overgaard (Laurs Skjellerup, 51. minut), Abdoul Yoda, Mathias Nygaard, Mads Freundlich (Danny Amankwaa, 78. minut), Jacob Tjørnelund (Frederik Elkær, 43. minut) - Muamer Brajanac, Don Deedson (Villads Rasmussen, 78. minut) Tilskuere: 1071 VIS MERE

Selvom hjemmeholdet kom fint fra start og fik sat et par tidlige angreb sammen, var det superliganedrykkerne, som viste koldblodighed. Ved allerførste chance til gæsterne stangede Rasmus Wikström nemlig SønderjyskE foran, da et langt indlæg strøg ind i Hobro-feltet efter seks minutters spilletid.

Den føring blev udbygget med fem minutter tilbage af første halvleg. Her dukkede en gammel kending nemlig op.

Emil Berggreen, der spillede for Hobro i Superligaen tilbage i 2014, vandt en fysisk duel mod Simon Jakobsen efter et indlæg. Herfra satte den store angriber hovedet på bolden og sendte den i en blød bue over Adrian Kappenberger i mål.

Kort før pausen kom Hobro til hjemmeholdets hidtil største chance, da Muamer Brajanac tog en lang bold fint ned og sendte angrebskollegaen Don Deedson i dybden. Men afslutningen endte lavt uden for målrammen.

I anden halvleg udbyggede velspillende SønderjyskE i stedet føringen. Indskiftede Mikkel Hyllegaard tog en lang bold med sig ind i feltet og trak forbi keeper Adrian Kappenberger. Selvom SønderjyskE-spilleren var opdækket, formåede han at sende bolden mod fjerneste stolpe og sikrede en tremålsføring.

Herefter kom hjemmeholdet bedre med i kampen.

Lige efter var Muamer Brajanac nemlig tæt på at gøre det til 1-3 med hælen efter et hjørnespark. Men angriberen måtte vente med at bryde sin måltørke. Da en time af kampen var gået, pressede Don Deedson også på for en reducering. Angriberen trykkede hårdt af fra kanten af feltet efter et frispark, men afslutningen strøg af overliggeren.

Hjemmeholdets målnæse stak dog ikke frem på DS Arena fredag aften.

Nederlaget er Hobros andet i streg, eftersom de gulblusede tabte til Næstved i seneste runde i 1.division. Dermed har mandskabet tabt tre kampe i indeværende kalenderår ovenpå et forrygende forår.

