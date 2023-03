Opskriften på Frederikshavn-chok: Væk med udfaldene

FREDERIKSHAVN:Det kan godt være, at Herning Blue Fox er storfavoritter, og at Frederikshavn White Hawks er svækket af skader hos profilerne Jesper Jensen og Alexander Bumagin. Men det ser ikke ud til at røre høgene, der med en 4-3-sejr på hjemmebane søndag udlignede de to ishockeyholds kvartfinaleserie.

Sejren var såre fortjent og fulgte i kølvandet på en ligeledes glimrende indsats fredag i Herning.

- Hele sæsonen har vi haft svært ved at sætte 60 gode hockeyminutter sammen, men det fik vi gjort i den her kamp, og det er utrolig god timing. Vi har arbejdet hårdt med at fjerne de store udfald, som har kostet mange point i løbet af sæsonen, og det ser ud til at lykkes nu, forklarer Thomas Søndergaard.

Frederikshavn skulle vente til slutningen af 1. periode, før de fik prikket hul på stærke Mac Carruth i Hernings mål. Det skete i et powerplay, hvor Daniel Olsson Trkulja var hurtigt over en retur.

Der har i denne sæson været lidt langt mellem jubelscenerne i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn. Søndag faldt sejren på et ekstra tørt sted. Foto: Martin Damgård

- Præcis som i den første kamp i fredags kom vi stærkt ud og var bedst. Forskellen var bare, at vi denne gang fik scoret, og det giver bare noget mere energi og tro på tingene, siger Thomas Søndergaard.

Frederikshavn White Hawks har ofte haft problemer i 2. periode af kampene, hvor de har mistet momentum og foræret modstanderne initiativet. Det lignede en gentagelse, da Herning ud af ingenting lavede to mål og bragte sig foran.

- Heldigvis fik jeg udlignet til 2-2 i powerplay hurtigt efter, og det gav helt sikkert noget ny energi og tro på, at vi var på rette vej. Jeg vil ikke sige, at vi decideret slog op i banen nede i Herning i fredags, men der fik de i hvert fald hurtigt det tredje mål også. I dag holdt vi fokus og fik dem lagt under et fornyet pres, og det er sådan, det skal være, fastslår Thomas Søndergaard.

Hernings normalt så farlige offensiv fik ikke megen plads at boltre sig på søndag i Frederikshavn. Foto: Martin Damgård

White Hawks satte siden trumf på i starten af 3. periode og afgjorde her tingene med to mål.

- Vi startede i powerplay og fik scoret en hurtig kasse, og så lavede Santeri Suistio et fremragende solomål bagefter. Det var helt sikkert med til at give vinger. Herning fik godt nok lagt pres på os til sidst, men Galansky stod jo fremragende i målet, og jeg synes, vi var gode til at få afvist deres overtalsspil, da de tog målmanden ud, siger White Hawks-angriberen.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 4-3 Ishockey, Metal Ligaen

Slutspil, 2. DM-kvartfinale

Periodecifre: 1-0, 1-2, 2-1

Mål: 1-0 Daniel Olsson Trkulja (18.39), 1-1 Morten Poulsen (24.40), 1-2 Phil Marinaccio (26.34), 2-2 Thomas Søndergaard (28.05), 3-2 Jonas Jakobsen (41.20), 4-2 Santeri Suistio (43.25), 4-3 Brett Perlini (56.21)

Udvisninger: Frederikshavn 1x2 min, Herning 4x2 min.

Tilskuere: 1267

Stillingen i serien er 1-1

Med 1-1 i kvartfinaleserien, der spilles bedst af syv kampe, er alt helt åbent.

- De første to kampe har vist os, at vi sagtens kan matche Herning, så vi har stor tro på egne evner og koncept. Den her kvartfinaleserie kan vi godt trække i langdrag, og hvis vi skal videre til semifinalen, skal vi have en sejr i Herning på et eller andet tidspunkt. Den må gerne komme på tirsdag, for vi føler os ovenpå og har masser af kræfter vi behold, fastslår Thomas Søndergaard.