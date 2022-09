Optimisme: De unge stjerneskud står i kø

NYKØBING MORS: Mors-Thy Håndbold gav store løfter for den kommende sæson, da man besejrede TTH Holstebro i Santander Cup'en tidligere på ugen. Sejren i Holstebro viste nemlig cheftræner Niels Agesen, at det nysammensatte hold allerede har fundet fælles ståsted, inden ligapremieren har fundet sted.

- Der er ingen tvivl om, at det er kollektivet, der skal gøre det for os i denne sæson. I forhold til sidste sæson har vi flere, der skal byde ind, hvor vi dengang havde nogle få stjerner, der havde et stort ansvar, siger Niels Agesen, der sikkert hentyder til spillere som Mads Hoxer, Erik Toft, Sander Øverjordet og Bjarke Christensen.

De er alle væk nu, og i stedet er det yngre kræfter, der skal træde i karakter. Det fik man allerede set mod TTH.

- En ung gut som Victor Norlyk gik ind og tog et stort ansvar. Hvis du havde spurgt mig for en måned siden, om det var Victor, der vil være en potentiel profil for os i denne sæson, så havde jeg nok peget på en anden, men jeg må bare sige, at de unge kræfter virkelig har budt ind, siger Mors-Thy Håndbolds træner Niels Agesen.

Det er ikke kun Victor Norlyk, der har imponeret i opstarten. Det er også en lang række andre spillere, der har vist gode takter.

- Mads Svane er en anden spiller, der nok skal byde ind. Han skal lige have kroppen helt i omdrejninger efter en længere skadespause, og så tror jeg på, at vores keeper Rasmus Henriksen klarer den svære sæson 2 i sikker stil. Vi har også nogle unge fløje, der viser tegn på en flot udvikling, siger Niels Agesen.

Der er med andre ord rigeligt med potentielle arvtagere på det nuværende Mors-Thy-hold. Derfor er spørgsmålet, hvor langt det kan række i de kommende måneder.

- Vi kommer til at spille langt mere bredt. Statistisk er der en tendens til, at de hold, der spiller med få spillere, får mest succes, men det vil vi gerne udfordre med vores måde at gribe tingene an på. Vi kommer til at spille bredt og bringe mange i spil. Det kan også have sine fordele, hvis alle er inde i konceptet, og det ikke spiller nogen rolle, om det er den ene eller anden spiller, du har inde, siger Niels Agesen.

- Vi er ikke i tvivl om, at vi går efter at komme i slutspillet og i Final4, men lykkes vi ikke med det, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi vores sæson har været en fiasko. Det vil bare være forkert, hvis vi ikke går efter de målsætninger. Hvis vi ikke vil vinde, så kan vi ligeså godt lade være at deltage, siger Niels Agesen.

Mors-Thy åbner ligaen med en udekamp mod Ribe-Esbjerg. Den spilles fredag klokken 18.