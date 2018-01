Optimisme hos skadet AaB-back

FODBOLD: Jakob Ahlmann måtte i lørdags forlade ligalandsholdets lejr i Abu Dhabi før tid på grund af et vrid i knæet, men han regner med at slippe med en kort pause.

En scanning skal vise, hvor alvorlig skaden er, men umiddelbart er backen optimistisk.

- Jeg tror ikke, at det er noget alvorligt. Jeg har en følelse af, at der er en lille ting inde i knæet, der driller mig, men det gør ikke så ondt, at jeg tror, at der er noget længevarende, siger Jakob Ahlmann, der dog har afskrevet at komme i kamp på lørdag, når AaB skal møde IFK Göteborg i en testkamp.

- Nu må vi se, hvad den scanning fortæller os, men jeg tror, at det er udelukket, at jeg spiller den kamp. I værste fald tror jeg, at det er en skade, der kræver et lille indgreb, og så vil jeg måske være ude i to-tre uger, men uanset hvad, tror jeg ikke, vi tager nogen chancer med den kamp på lørdag, lyder det fra Jakob Ahlmann.