Optimisme i EH Aalborg før sæsonpremieren

NØRRESUNDBY: EH Aalborg kommer på en svær opgave, når holdet i aften skal spille ligapremiere mod TTH Holstebro - ganske som holdet var det i pokalkampen mod Nykøbing Falster i sidste uge.

- Og vi ved godt, det bliver svært, men går også ind til kampen med en vis tro på tingene, for vi synes egentlig, at kampen mod NFH bekræftede, at vi er nået langt med mange af de ting, vi har arbejdet med, siger manager Morten Secher.

- Kan vi få vores forsvar op at stå på samme måde, så har vi da absolut en mulighed, og så bliver det selvfølgelig vanskeligt at spille imod deres defensiv.

- De spiller jo ret aggressivt med stort pres, og der er det ofte rart, hvis spillerne kender hinanden en smule bedre, end det er tilfældet på vores hold lige nu. Det er jo tit der i de små indbyrdes aftaler, at tætte kampe bliver tabt og vundet, og det kan da godt vise sig at blive afgørende, siger Morten Secher.

Kampen fløjtes op på udebane i Gråkjær Arena klokken 18.00 som del af et dobbeltarrangement, hvor hjemmeholdets herrer efterfølgende møder Mors-Thy Håndbold.