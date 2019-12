Optimisme i Sæby trods to klare nederlag på Sjælland

HÅNDBOLD:Sæby HK i kvindernes 1. division har haft en travl weekend, men uden at få belønning for anstrengelserne, idet det lørdag og søndag blev til to klare nederlag til henholdsvis TMS Ringsted og Roskilde.

Lørdag blev det til et 24-34-nederlag i Ringsted, og det blev søndag fulgt op af 26-33 i Roskilde, men trods de to klare nederlag så Sæby-træner Morten Arvidsson klar fremgang.

- Vi spillede langt bedre, end vi har gjort længe. Vi blev straffet hårdt, når vi ikke scorede på vores 100 procent chancer, men spillemæssigt var vi nærmest på omgangshøjde. Ringsted og Roskilde var bedre end os, men forskellen spillemæssigt var ikke så stor, som cifrene kunne antyde, siger Morten Arvidsson.

De to nederlag betyder, at Sæby fortsat har tre point op til Hadsten på den niendeplads, der ikke giver direkte nedrykning.

- Det er jo en form for eliteidræt det her, så selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ikke fik point ud af det, men vi var langt tættere på end længe. Vi skal formentlig vinde seks-syv af de sidste 12 kampe, hvis vi skal overleve, og min tro på det er blevet større af det, vi har vist i weekenden, siger Morten Arvidsson.