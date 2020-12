Optimismen blomstrer i Vendsyssel: - Pilen peger i den rette retning

FODBOLD:Onsdag tabte Vendsyssel FF til oprykningskandidaterne fra Esbjerg fB. Selvom vestjyderne var favoritter i opgøret, som de vandt 2-1, var det en mærkbart skuffet Vendsyssel-lejr, der gik fra grønsværen.

De sad nemlig på spillet gennem anden halvleg af opgøret i 1. division.

- Pilen peger i den rette retning, og det er selvfølgelig irriterende at skulle stå her og sige, når man ikke får nogen point i kampen, lyder det fra angriber Mikkel Agger.

Han bakkes op af cheftræneren i Vendsyssel.

- Vi har flere muligheder og chancer, end man bør forvente mod så god en modstander. Det var jeg virkelig glad for at se, siger Lasse Stensgaard.

Dermed skal holdet arbejde videre med de samme aspekter, som var tæt på at sikre fire point i to kampe mod absolutte oprykningskandidater i Danmarks næstbedste række. I den seneste 1. divisionsrunde vandt de nemlig over Silkeborg.

- Vores spil på bolden er vigtigt, når vi skal møde modstandere, der ikke er på samme niveau som Esbjerg er. Det gør mig meget fortrøstningsfuld at se mod et hold som Esbjerg, siger Lasse Stensgaard med tanke på kommende kampe mod divisionsmodstandere på et lavere niveau.

En stor del af udfordringerne i Vendsyssel har på det seneste været at genstarte offensiven efter lang tids fokus på defensiven. Her er Mikkel Agger et vigtigt værktøj, og han mener, at udviklingen er i fuld gang.

- Det bliver bedre og bedre for hver dag. Der er meget at arbejde med, men det gør jeg også hver eneste dag, siger Mikkel Agger.

Med nederlaget ligger Vendsyssel FF fortsat næstsidst i 1. division. Kun Skive ligger under nordjyderne.