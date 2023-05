Optimismen bobler i Aalborg Håndbold trods udfald: Helt skidt har det ikke været

AALBORG:Aalborg Håndbold er allerede klar til DM-semifinalen, men søndagens afsluttende mellempuljekamp er alt andet end ligegyldig for vicemestrene. Her skal man nemlig besejre Skjern for at sikre sig førstepladsen og dermed en potentiel hjemmebanefordel i DM-semifinalen.

- Det er vigtigt at have en eventuel kamp tre på hjemmebane. Det vil bare give noget tryghed, så det er ret betydningsfuldt for os at vinde søndagens kamp mod Skjern, siger keeper Simon Gade.

Aalborg Håndbold har haft et ret ujævnt mellempuljespil, men Simon Gade maner til besindighed i forhold til de dommedagsprofetier, som de sociale medier hurtigt har frembragt.

- Vi står før den sidste kamp i mellemspillet og kan med en sejr tage førstepladsen, så helt skidt har det ikke været. Der er naturligvis ting, som vi skal forbedre. Det har da også ramt os lidt, at vi ikke har præsteret helt som håbet, siger Simon Gade, der dog understreger, at selvtilliden og troen på egne evner er intakt.

- Vi er optimistiske inden kampen mod Skjern, og vi ser frem til at spille for en fyldt hal, hvor vi ved, at stemningen bliver god, siger Simon Gade.

En af de indlysende veje til succes er en stærkere og mere stabil defensiv, end den som Aalborg Håndbold har præsteret i de seneste kampe.

- Der er ingen tvivl om, at vi har fokus på defensiven. Den har ikke siddet lige i skabet i de seneste kampe, og derfor har vi op til denne kamp arbejdet på, hvad vi kan gøre bedre i den del af spillet. Vores angrebsspil har sådan set været godt i de seneste kampe, så det tænker jeg, vi skal forsøge at bygge videre på, siger Simon Gade, der selv har løftet sit niveau på det seneste.

Dermed tyder meget på, at han kan sætte et flot personligt punktum for tre år i Aalborg Håndbold. I næste sæson skal han til Hannover-Burgdorf, hvor der venter spændende udfordringer i verdens bedste liga.

Fantasiske minder

- Det glæder jeg meget til at prøve, men inden da vil jeg meget gerne slutte af med endnu et dansk mesterskab. Det vil være stort for mig personligt, hvis jeg kan sige, at jeg har været med til at vinde DM-guld i to af de tre sæsoner, jeg har været i Aalborg, siger Simon Gade.

Simon Gade er ikke den eneste fra CL-finale-holdet, der stopper i Aalborg Håndbold ved sæsonens udgang. Det samme gør Felix Claar, Mikael Aggefors og Lukas Sandell. Med andre ord er det mange af hovedaktørerne fra den historiske sæson, der takker af. Netop 2020/21-sæsonen er en ting, som stadig kan få smilet frem hos Simon Gade.

- Min første sæson i klubben var vild. Jeg havde slet ikke drømt om, at jeg skulle være med i en Champions League-finale, vinde DM og være med i Santander Cup-final4 i min første sæson i klubben. Jeg prøvede nærmest alt det, jeg havde drømt om på én sæson, siger Simon Gade.

Han understreger, at han har udviklet sig enormt meget i løbet af de tre sæsoner i Nordens Paris.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er blevet meget bedre. Jeg har fået meget ud af at spille de store kampe. Særligt i Champions League for det er bare det største på klubplan. Jeg har lært meget om at skulle præstere i kampene, for der er hele tiden noget på spil, og så kan jeg godt li' mentaliteten i Aalborg Håndbold. Her er man ikke bange for at sige, at man stræber efter noget stort, siger Simon Gade.

Der er intet nyt på skadesfronten i Aalborg, hvor det fortsat er Mikkel Hansen og Mads Hoxer, der mangler på holdkortet, hvilket de efter alt at dømme kommer til i resten af denne sæson. Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 18.