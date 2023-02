Optimistisk topscorer: Mors-Thy står et bedre sted

THY/MORS:Når Mors-Thy lørdag genstarter HTH Herreligaen, bliver det med en decideret nøglekamp. Niels Agesens tropper er på besøg i Skansen i Sønderborg til en duel mellem rækkens nummer 10 og 11. Sønderjyske er blot ét point bedre i tabellen.

- Det er klart, at vi vil give os selv en rigtig god start ved at besejre dem, for det er jo en af vores direkte konkurrenter om at få kontakt til slutspilspladserne igen. Vi var ikke helt tilfredse med vores efterår, så vi skal ud og jagte i foråret, siger topscorer Frederik Bjerre.

Han er optimistisk, selvom Mors-Thy har et gab på seks point op til TTH Holstebro på den ottende og sidste slutspilsplads.

- Jeg synes, vi står et langt bedre sted end før julepausen. Vi har fået næsten alle tilbage fra skader og er spillet mere sammen.

Nøglen til fremgang bliver, at Mors-Thy kan undgå de udfald, de i efteråret ofte fik. Det kostede indtil flere point i slutfasen af kampene.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal se, om vi ikke få sat en hel god kamp i både forsvar og angreb. Det er det, vi har arbejdet hen mod, siger Frederik Bjerre.

Han husker med gru tilbage på efterårets møde med Sønderjyske i Nykøbing, som resulterede i et nederlag på 21-25.

- Det var en kamp med for alt mange tekniske fejl, hvor vi spillede langt under vores niveau. Jeg synes som sagt, at vi nu står et bedre sted, og vi har blandt andet fokus på at få langt en masse fysik ind i lørdagens kamp.

- Vi skal blandt andet have styr på Andreas Lang (98 mål i 18 kampe for Sønderjyske, red.), der har en meget stor rolle i deres bagkæde. Men derudover har de flere dygtige højrehåndede bagspillere, påpeger Frederik Bjerre, der selv har nettet 86 gange i sæsonen hidtil.

- Jeg føler mig fortsat i fin form, og jeg er meget motiveret for at spille et stærkt forår, fastslår han.

Der er kampstart lørdag klokken 16.00 i Sønderborg.