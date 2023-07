Optur i Brøndby, nedtur i FCK, succes i Hobro

FODBOLD:Få dage inde i transfervinduets åbningstid er der allerede meget på plads i Hobro IK. Der er blevet sagt farvel til en håndfuld spillere, og man har allerede sagt goddag til nogle nye spændende talenter. Meget er med andre ord på plads.

Der er dog fortsat ét stort spørgsmålsegn frem mod sæsonen i Hobro. Der skal nemlig findes en ny skarpretter i stedet for Don Deedson, der er skiftet til OB. Han var god for mål og oplæg, så det er en arv, der skal løftes. Den mest oplagte arvtager er Muamer Brajanac, der i 40 kampe er noteret for 14 mål for Hobro.

- Vi kommer nok til at gøre tingene lidt anderledes i denne sæson. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad vi eventuelt får ind, men hvis det for eksempel bliver mig og Laurs Skjellerup på toppen, så skal vi spille anderledes, og det giver måske mig lidt større fleksibilitet i spillet, vurderer Muamer Brajanac, der er med på, at det er en svær mand, der skal erstattes på den ene eller anden måde.

- Deedson havde nogle helt åbenlyse kvaliteter i mand mod mand-spillet. Han var virkelig dygtig, og nu er vi flere, der må prøve at tage noget offensivt ansvar. Jeg er klar til at påtage mig et større ansvar i spillet og i boksen, men vi er heldigvis flere, der kan gøre det, siger Muamer Brajanac.

Ujævn vej til succes

Den 22-årige angriber har et år tilbage af sin kontrakt med Hobro, og hvis han får sat en stærk sæson sammen, så virker det realistisk, at han kan springe op på en højere hylde senest om et år.

Vejen til at være en spændende angriber på 1. divisionsniveau har ikke været uden huller og bump for Muamer Brajanac.

Som U17-spiller var han et af landets mest iøjnefaldende angrebstalenter, og han høvlede kasser ind på samlebånd for Brøndby, der havde spottet ham i barndomsklubben Kolding. Brajanac foretog imidlertid det forbudte skifte, da han flyttede fra Vestegnen til Frederiksberg og FC København.

- Jeg havde virkelig en god periode i Brøndby. Det gik godt, men det virkede bare som om, der var meget langt til spilletid på førsteholdet.

Fodboldkarrieren har ikke altid været en dans på roser for Muamer Brajanac, men i Hobro har han fundet en tryg base, der gerne skal bringe ham godt videre i karrieren. Arkivfoto: Lars Pauli

- Dengang virkede det, som en god ide, fordi der var en træner i Brøndby, der ikke troede ret meget på akademispillerne i klubben. Det virkede rigtigt for mig at skifte til FCK, men det viste sig at være en fejl, siger Muamer Brajanac, der stagnerede i sin udvikling.

I sidste ende blev det til et skifte til AC Horsens, men det blev heller ingen succes. Den fandt han imidlertid i Hobro, hvor han nyder fodboldtilværelsen og udviklingsmulighederne.

Markant udvikling

- Det er svært at beskrive, hvor meget jeg har udviklet mig, siden jeg kom til Hobro. Der er ingen tvivl om, at jeg er modnet meget som menneske og fodboldspiller. Jeg er blevet meget bevidst om, hvad det kræver at forbedre sig, og så er det bare vigtigt for mig, at jeg har fået tillid her i klubben, siger Brajanac, der undervejs har kæmpet lidt med en måltørke forrige efterår.

- Dengang var det ikke så sjovt, men her betød det meget, at der var fuld opbakning fra holdkammerater og trænerteam. Det var med til at holde mit humør og min tro på tingene oppe, siger Muamer Brajanac.

Han kunne også trække på erfaringerne fra ungdomstiden i to af Danmarks største klubber.

- Man kan roligt sige, at jeg har haft nogle kæmpe udsving i min fodboldkarriere. Der har virkelig været opture og nedture ret tidligt. Det har jeg forsøgt at lære af. Jeg tog et skridt tilbage, men jeg tror, at jeg kan tage to frem, siger Muamer Brajanac.

Hvis det går som håbet for den fysisk stærke angriber i den kommende sæson, så venter der noget spændende senest om et år.

- Jeg har ikke sat et mål for, hvor jeg gerne vil havne henne. Det kommer jo også an på, hvor godt jeg selv præsterer. Jeg ved bare, at jeg stræber efter at komme ud at opleve noget. Tiden må vise, hvad det kan blive til, men i første omgang er jeg bare glad for den udvikling, vi har gang i her i Hobro, siger Muamer Brajanac.

22-årige Muamer Brajanac er noteret for 27 U-landskampe for Danmark, hvor i han har scoret 10 mål.