Opturen fortsætter for Jammerbugt: - Nu skal vi holde vores stænger i den nordjyske muld

FODBOLD:Jammerbugt FC har fortsat sæsonens første pointtab til gode, efter at det søndag blev til en 2-1-sejr ude over B93.

Sæsonens tredje sejr af ligeså mange mulige blev sikret takket være to mål af Bardhec Bytyqi i anden halvleg, hvor nordjyderne også havde fordel af, at hjemmeholdet måtte spille mere end en halv time med en mand i undertal.

B93 - Jammerbugt 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Jeppe Erenbjerg (29. minut), 1-1 Bardhec Bytyqi (68. minut), 1-2 Bardhec Bytyqi (85. minut) Rødt kort: Simon Sylvest Wæver, B93 (56. minut) VIS MERE

- Vi spillede en fin første halvleg, selv om vi kom bagud på et åndssvagt mål. Vi fik selv en scoring underkendt og fik derudover også spillet os frem til nogle store chancer, så selv om vi var bagud, kunne vi være tilfredse med mange ting.

- Vi kom også fint ud til anden halvleg, og allerede inden det røde kort havde vi tre angreb, som vi i hvert fald skulle have fået et mål ud af. Så fik vi et billigt mål efter et frispark, men spillet sad ikke fantastisk. Vi stressede for meget i overtal, lyder det fra Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Fem minutter før tid gik det alligevel nordjydernes vej, da Bardhec Bytyqi var på pletten igen.

- Det var et målmandsdrop, må vi sige, men det sker jo også indimellem. Derefter skulle vi have lukket kampen, men vi tabte for mange dumme bolde. Alt i alt er jeg dog sindssygt glad. Igen vandt vi på en meget svær udebane mod et rigtig godt hold, siger Bo Zinck.

Inklusive pokalkampen mod Vejgaard har Bardhec Bytyqi nu scoret fire mål i sæsonens første fire kampe, og den tidligere AaB'er nyder godt af, at han i Jammerbugt er blevet rykket frem på banen.

- Bardhec er et rigtigt stort talent, og det talent begynder han at udfolde på kanten nu. Han er blevet fysisk stærkere og god i det defensive, men han er også blevet mere kampafgørende, hvilket vi har haft stort fokus på. Jeg synes, at hans potentiale er voldsomt stort, siger Bo Zinck.

Jammerbugt FC indtager nu den førsteplads i 2. divisions pulje 1, der vil give oprykning til landets næstbedste fodboldrække, men Bo Zinck lader sig ikke rive med.

- Vi går efter at komme i top-seks. Vi har ikke tabt i 2020 endnu, og det har vi ikke tænkt os at begynde på, men lige nu handler det om, at vi skal holde vores stænger solidt plantet i den nordjyske muld. Vi arbejder stadig hårdt og er ikke blevet selvfede, men sker det, skal spillerne nok få det at vide, siger Bo Zinck.