Otte minutters ekstase, da Støvrings miniputter udfordrede topklub

HÅNDBOLD:Til daglig kæmper Støvring Håndbolds herrer for at forny billetten til 3. division, men onsdag aften fik de et herligt frirum, da sidste sæsons DM-finalister fra Bjerringbro-Silkeborg gæstede Himmerland Arena.

350 tilskuere fyldte arenaen til kampen i Santander Cuppens 5. runde, og de kunne se de lokale helte starte kampen som lyn og torden. Efter otte minutters spil udlignede Mads Bisgaard Knusen til 6-6, og smilene var brede over hele linjen.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

- Vi havde en målsætning om at gå ind og give den alt, hvad vi havde de første 10 minutter og så tage en timeout og se, hvad status var der. Desværre skruede de siden op for tempoet, og siden handlede det i lige så høj grad om at få alle 16 mand i truppen ind og smage på oplevelsen, siger Støvring-træner Jens Fogh Rendbæk Jensen.

Arena Himmerland var godt pakket, da Støvring Håndbold onsdag aften havde prominent besøg i Santander Cuppen. Foto: Torben Hansen

Bjerringbro-Silkeborg var som ventet en for stor mundfuld, og storfavoritterne sejrede til slut med 47-23 efter føring 23-9 ved pausen.

- Det var en skøn oplevelse at prøve at spille i en fyldt hal, og forhåbentlig an vi tage intensiteten fra den her kamp med ind til de sidste tre kampe i 3. division, hvor vi har gjort det lidt rigeligt spændende for os selv i bunden. Vi skal overleve i rækken, fastslår Jens Fogh Rendbæk Jensen.

Støvrings bedste kvindelige håndboldspiller frister til daglig en tilværelse i serie-1, og de slap også særdeles flot fra deres pokalmøde mod ligaholdet Holstebro, der kun vandt 37-16.

Nibes 3. divisionsherrer fik heller ikke et ben til jorden, da de hjemme led et nederlag på 18-44 til TM Tønder fra 1. division.