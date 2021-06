Ottende gang blev heller ikke lykkens for VEB

BADMINTON:Som grundspilsvinder havde Vendsyssel Elite Badminton sikret sig retten til at vælge semifinalemodstander. Her var valget faldet på Værløse ud fra den begrundelse, at man med dette valg vidste, hvad man skulle møde. Havde man valgt Skovshoved var man ikke ikker på, hvad der stod på den anden side af nettet.

Her havde Vendsyssel imidlertid gjort regning uden egne spillere, for nok vidste man nogenlunde, hvad Værløse ville stille op med, men man kunne ikke tage højde for, at man kollektivt ramte en dårlig dag i den ellers så imødesete semifinale.

Den normale træner Allan Kolbro Nielsen var fraværende på grund af sygdom, men det ændrede ikke på, at Vendsyssel var godt dækket ind med flere rutinerede kræfter på sidelinjen. Blandt andet Jan Ø. Jørgensen, der havde fået rollen som spillende træner.

Semifinalen blev spillet bedst af ni kampe, så det handlede kort og godt om at nå fem sejre først. I den henseende var det optimalt for Vendsyssel, at de første par kampen var mixeddoubler, hvor man med sejre kunne sætte kurs mod en hurtig finalebillet.

Det kom imidlertid til at gå stik modsat for Vendsyssel, da hverken Mathias Christiansen og Cheryl Seinen eller Andreas Søndergaard eller Debora Jille formåede at vinde.

Marginalerne var ikke med Vendyssel i 2. damesingle, da Josefine R. Jensen endte med at tabe sin kamp i tre sæt til Sofie Dahl. Tredje og afgørende sæt gik til Værløse-spilleren med cifrene 22-20.

Stortalentet Victor Svendsen formåede at holde vendelboernes finalehåb i live, da han vandt sin kamp mod Ditlev Jæger Holm i to sæt. Helt så godt gik det ikke for den til semifinalen spillende træner Jan Ø. Jørgensen, der tabte efter en ellers flot fight i tre sæt til Rasmus Messerschmidt.

Jan Ø. Jørgensens nederlag var som sådan ikke overraskende, men det satte Vendsyssel i en nærmest umulig situation, da man nu skulle vinde de resterende fire kampe for at avancere til finalen.

Debora Jille og Cheryl Seinen var med andre ord tvunget til at vinde over Julie Finne-Ipsen og Mai Surrow for at holde finalehåbet i live. Et tæt første sæt gik til Værløse-parret med 21-19, og det satte sine spor i andet sæt, hvor det aldrig for alvor blev tæt. Værløse-parret var nemlig flyvende nu. Derfor endte det med et sætnederlag på 12-21 og endnu et samlet semifinalenederlag til Vendsyssel Elite Badminton.