Outsider har taget førertrøjen: - Det har ikke været en del af AaB's plan

FODBOLD:Hvis man inden corona-pausen havde lavet en rundspørge om, hvem der ville starte på AaB's centrale midtbane, den såkaldte 6'er, når klubben tog hul på superliga-sæsonen 2020/2021, så havde de færreste nok sagt Robert Kakeeto.

Den 25-årige midtbanespiller fra Uganda, der kom til AaB i 2015, var gennem en lang periode ikke i nærheden af superliga-holdet. Han har derfor i to omgange været lejet ud. Først i 2018 til Jammerbugt FC i 2.division, og i efteråret 2019 gik turen til Finland og HIFK Footboll. Det har ligget i kortene, at han senest ved kontraktudløb i udgangen af december, ville være fortid i AaB. Robert Kakeeto har dog sat en imponerende slutspurt ind, der har bragt ham forrest i kapløbet om pladsen på AaB's defensive midtbane. I slutningen af den forgangne sæson kæmpede han sig foran Magnus Christensen og trods tilgangen af portugisiske Pedro Ferreira, har AaB's fire træningskampe op til sæsonen ikke ændret på billedet af, at Robert Kakeeto pt. er den bedste defensive midtbanespiller i AaB's trup.

- De har spillet lige meget i træningskampene de tre. Ferreira ser fornuftig ud, men han er ikke i form, så han ligner ikke en, der skal starte i Superligaen. Kakeeto har set bedst ud, for Magnus Christensen hænger stadig lidt i bremsen og har egentlig gjort det siden corona-pausen, siger NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Fri til at forhandle

Han tilføjer, at Kakeetos opblomstring umiddelbart kommer som lidt af en overraskelse for AaB. Hans kontrakt udløber som tidligere nævnt ved årsskiftet, hvilket giver ham mulighed for frit at forhandle med andre klubber.

- Det er ret tydeligt, at det ikke har været en del af AaB's plan, at Kakeeto skulle være førstevalget, for så havde han ikke stået og været sin egen frie agent på nuværende tidspunkt, siger Claus Jensen, som tror, at AaB har en forventning om, at Pedro Ferreira på den lidt længere bane overhaler Robert Kakeeto, og derudover lurer unge Malthe Højholt også i kulissen.

Opblomstring i perioder

Hobro IK's lejesvend Thomas Enevoldsen er også med i Ripodsten-panelet. Han spillede i sin AaB-tid sammen med Robert Kakeeto og er imponeret over det, den tidligere holdkammerat har leveret gennem de seneste måneder.

- Det er en lidt sjov historie med ham, for det har bølget rigtig meget. Der har været perioder, hvor det ikke har været ret godt, og så har der været perioder, hvor han er blomstret op, og hvis det er niveauet fra den seneste sæson, han bringer videre, så kan det måske være en fin løsning med ham, lyder det fra Thomas Enevoldsen.

