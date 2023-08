Ove skal hyldes i udsolgt Parken: Har speciel forbindelse til AaB

Han har scoret ét mål for det danske herrelandshold. Det var 11. maj 1976 og Danmark mødte Sverige i Göteborg. Før den skæbnesvangre dag havde Danmark ikke slået svenskerne på udebane i 39 år, men det lavede den tidligere AaB- og landsholdsspiller Ove Flindt Bjerg om på i det 49' minut.

- Det tror jeg ikke, at jeg nogensinde glemmer. Det er et mål, der følger mig så tæt som min egen familie, siger han om scoringen til 2-1.

- Jeg er stolt af det, og glad for, at jeg aldrig selv skal nævne det over for nogen, men at andre nævner det over for mig. Hver eneste gang nogen siger: "Var det ikke dig?", så varmer det mit hjerte.

Det skal Ove Flindt Bjerg nu hyldes for på landsholdets hjemmebane i Parken 7. september, hvor Danmark møder San Marino i EM-kvalifikationen. Her har fodboldforbundet inviteret alle tidligere landsholdsspillere til hyldest, middag og landskamp på et udsolgt stadion.

En majaften i 1976. Ove Flindt Bjerg scorede, da det danske landshold for første gang i 39 år vandt på udebane over Sverige. Foto: Ritzau Scanpix

Den tidligere AaB-spiller nåede 18 landskampe, hvor han spillede sammen med legender som Per Røntved og Henning Munk Jensen, og han glæder sig over invitationen til Parken.

- Det er jo fantastisk. Det vækker glæde hos alle os, der kommer. Jeg håber på at se så mange som muligt, men jeg er desværre i en alder, hvor nogen er gået bort, som eksempelvis Per Røntved. Vi mindes dem, der er væk, og glædes over dem, vi er nu, siger den tidligere landsholdsspiller.

Blå bog for Ove Flindt Bjerg Født: 1948 i Aalborg Ungdom: Vejgaard BK 1958 - 1971: AaB 1971 - 1975: FC Wacker Innsbruck 1976 - 1978: Karlsruher SC 1978 - 1979: AaB 1979 - 1980: San José Earthquakes 1980 - 1983: SK Voëst Linz 1983: Nørresundby BK 1984 - 1987: AaB 2008 - I dag: Scout og analytiker hos Borussia Mönchengladbach. Far til Christian Flindt Bjerg der har spillet i AaB og tidligere træner hos Thisted FC og Vejgaard BK. VIS MERE

Ove Flindt Bjerg er fyldt 75 år, men arbejder stadig ihærdigt på at finde spillere til den tyske storklub Borussia Mönchengladbach, hvor han har arbejdet de sidste mange år som scout og analytiker. Han har blandt andet hentet den svenske venstreback Oscar Wendt til klubben fra FC København.

Speciel forbindelse til AaB

Ove Flindt Bjerg har spillet i AaB ad flere omgange og fik sit gennembrud her. Derefter blev han solgt til østrigske FC Wacker Innsbruck efterfulgt af Karlsruher SC i Tyskland.

Selvom han har spillet og arbejdet med fodbold i mange år i udlandet, er han ikke i tvivl om, hvor han først blev forelsket i fodbold. Det danske foreningsliv er ifølge Ove Flindt Bjerg en vigtig del af, hvorfor Danmark har klaret sig godt internationalt.

- Jeg har et motto, der siger, at man må aldrig, aldrig glemme, hvor man kommer fra. Mange børn, inklusiv mig selv, fik lov at spille i en fodboldklub, hvor der var mennesker, der tog sig af os, og mennesker, der bekymrede sig om os og hjalp os, fortæller nordjyden.

Ove Flindt Bjerg i AaB-trøjen tilbage i 1986. Arkivfoto: Grete Dahl

Ove Flindt Bjerg har ofte haft med AaB at gøre, siden han forlod klubben som spiller, og han fik en speciel forbindelse til klubben, da den fik nye tyske investorer.

- Da tyskerne fandt frem til, at de kunne spørge mig om en hel del ting, så fik jeg lov til at være med til at vejlede dem, da de investerede i AaB. Men jeg har ikke noget som helst at gøre med den daglige drift, siger Ove Flindt Bjerg om forbindelsen.

Den tidligere landsholdsspiller ser frem til at blive hyldet og mødes med tidligere holdkammerater og andre landsholdslegender som John Faxe Jensen, Allan Nielsen, Ebbe Sand, Stig Tøfting, Jesper Grønkjær i Parken 7. september.