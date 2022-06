Overblik: Stor udskiftning i Aalborg Håndbold venter i 2023

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er klar til klubbens fjerde DM-finale på stribe, hvor holdet jagter nok et sæt guldmedaljer og en billet til Champions League.

Holdet til den kommende sæson har direktør Jan Larsen og den sportslige ledelse formentlig på plads, og der er blot udsigt til tre ændringer i truppen.

Som de fleste ved, kommer Mikkel Hansen til Aalborg fra Paris, og landsholdsstjernen får selskab af Mads Hoxer og Andreas Flodman, som er hentet i henholdsvis Mors-Thy og KIF Kolding.

Det ligner en klar opgradering i forhold til de tre navne, der forsvinder. Venstrebacken Nikolaj Læsø er det klart største tab, men han har sandsynligvis set skriften på væggen, nu hvor Mikkel Hansen kommer til.

Jonas Samuelsson og Valdemar Hermansen, der også forlader Aalborg, har først og fremmest varmet bænken i den forgangne sæson. Her må både Hoxer og Flodman kunne forventes at række ud efter en del mere spilletid.

Aalborgs hold til sæsonen 2022/2023 Tilgang:

Mikkel Hansen, back/playmaker (Paris SG) på en treårig aftale

Mads Hoxer, højre back (Mors-Thy) på en treårig aftale

Andreas Flodman, højre fløj (KIF Kolding) på en toårig aftale

Afgang:

Nikolaj Læsø, venstre back (FC Porto)

Valdemar Hermansen, stregspiller (HC Midtjylland)

Jonas Samuelsson, højre fløj (IFK Skövde) VIS MERE

Mens sommerens ændringer i Aalborg Håndbolds trup er til at overskue, er der i sommeren 2023 lagt op til en anderledes stor udskiftning i garderoben.

To danske landsholdsspilleres ankomst er allerede annonceret i skikkelse af målmand Niklas Landin og stregspiller Simon Hald. Men det bliver langt fra de eneste nye ansigter hos aalborgenserne.

Hele otte spillere har kontraktudløb i 2023, og to af de helt tunge navne har kurs mod syd. De to svenske landsholdsprofiler Felix Claar og Lukas Sandell har ifølge Nordjyskes oplysninger allerede aftaler på plads med tyske bundesligaklubber. Claar til Magdeburg og Sandell sandsynligvis til Kiel.

Opbrud på målmandsposten

Kun to af de otte navne, der har kontraktudløb næste sommer, ser ud til at fortsætte hos aalborgenserne. Henrik Møllgaard har allerede givet udtryk for sin interesse i at tage endnu en tørn i håndboldmanegen, og fortsætter unge Victor Kløve sin udvikling, ligner han en mand, der vil blive tilbudt en forlængelse.

På målmandsposten har både Mikael Aggefors og Simon Gade kontraktudløb i 2023, og tingene peger i retning af exit for dem begge. Aggefors nærmer sig pensionsalderen, mens Gade har givet udtryk for, at han gerne vil have et udlandseventyr. Derudover er den talentfulde svenske målmand Fabian Norsten af svenske medier rygtet til Aalborg som andenkeeper.

Andreas Holst Jensen har også kontraktudløb efter den kommende sæson, og det samarbejde ser ikke ud til at fortsætte, eftersom venstrebacken kun får marginalt med spilletid.

Sebastian Hennebergs fremtid er også uvis oven på to korsbåndsskader, og der er ingen tvivl om, at han i den kommende sæson kan ramme sit topniveau, hvis det skal blive aktuelt med en forlængelse.