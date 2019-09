Overfald sendte Odense-spiller på hospitalet med et brud og en hjernerystelse

ISHOCKEY:Bataljen i fredagens kamp i Metal Ligaen mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs fik alvorlige konsekvenser for fynboernes Lucas Bjerre Rasmussen.

Fem minutter inde i tredje periode røg Lucas Bjerre Rasmussen i infight med hjemmeholdets Christian Jensen, der var så vred over at være blevet skubbet, at han rev Lucas Bjerre Rasmussen omkuld og tildelte ham et enkelt knytnæveslag i tindingen.

Lucas Bjerre Rasmussen havde i faldet tabt sin hjelm og mistede bevidstheden efter slaget. Han måtte siden bæres fra banen.

Metal Ligaen skriver på sin hjemmeside, at Odense-spilleren blev indlagt på Hjørring Sygehus til observation for hjernerystelse. Efterfølgende har Odense-træner Pelle Svensson overfor TV2 bekræftet, at Lucas Bjerre Rasmussen har pådraget sig en alvorlig hjernerystelse og et mindre brud i ansigtet. Han er fortsat indlagt.

Nordjyske Medier har uden held forsøgt at få en kommentar fra Christian Jensen. Heller ikke White Hawks-direktør Henrik Andersen har været tilgængelig for en kommentar.