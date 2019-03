Overkommelig modstand til nordjyske ligahold

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold er blandt de fire hold, der i den kommende weekend skal afgøre herrernes pokalturnering, Santander Cup, blandt sig ved Final4-stævnet i Jyske Bank Boxen i Herning, men den kommende sæsons pokalturnering er også allerede i fuldt gang.

Mandag var der således lodtrækning til turneringens sjette runde, og den bliver næppe endestationen for de to nordjyske ligahold. Aalborg Håndbold skal på besøg hos Stoholm fra 1. division, mens Mors-Thy skal ud i et rent nordjysk opgør mod Hjallerup fra 2. division.

Sværere bliver det for Frederikshavn fI's 1. divisionshold, der skal op mod Århus fra landets bedste række. Aars fra 2. division får også i ligamodstand i form af KIF Kolding.

Hos kvinderne skal ligaholdet fra EH Aalborg op mod Oddense-Otting fra 1. division, mens Vendsyssel Håndbolds 1. divisionshold får besøg af ligaholdet fra TTH Holstebro. De to 2. divisionshold fra Aalborg HK og Farsø får også ligamodstand i form af henholdsvis Herning-Ikast og Randers.

Hvis Hjallerups 3. divisionskvinder laver en sensation i femte runde, hvor modstanderen er ligaholdet fra Viborg, venter der et møde med Bjerringbro fra 1. division.

Kampene skal være afviklet senest 16. maj.