Overlegne Aalborg holdt sejrskursen i Norge

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold levede op til favoritværdigheden, da det onsdag aften blev til den anden sejr af ligeså mange mulige i gruppespillet i Champions League.

Hjemme på eget halgulv blev norske Elverum besejret med 25-33.

Elverum - Aalborg Håndbold 25-33 (14-17) Stillinger undervejs: 3-6, 6-10, 8-14, 10-15, 14-17 (pausestiilling), 18-20, 18-22, 19-24, 21-28, 24-30

Topscorer, Elverum: Stig-Tore Moen 5

Mål, Aalborg Håndbold: Mads Hoxer 7, Jesper Nielsen 6, Mikkel Hansen 6, Sebastian Barthold 4, Aron Pálmarsson 3, Christian Termansen 2 Benjamin Jakobsen 1, Felix Claar 1, Kristian Bjørnsen 1, Andreas Flodman 1, Simon Gade

Udvisninger: Elverum 2, Aalborg Håndbold 5

Rødt kort: Niclas Fingren, Elverum VIS MERE

Aalborg Håndbold har vundet med seks og ti mål i de seneste sæsoners besøg i Elverum, og i indledningen af onsdagens kamp lod nordjyderne også til at være nordmændene overlegne.

Simon Gade stod forrygende i målet, og i den anden ende havde holdkammeraterne ikke problemer med at komme til scoringer. Især Mads Hoxer fortsatte, hvor han slap i lørdagens ligasejr over Skjern. Midtvejs i første halvleg scorede den unge højre back sit fjerde mål og bragte Aalborg foran 12-6.

I målet opretholdt Simon Gade sin imponerende redningsprocent omkring de 50, og efter 20 minutters spil var gæsterne foran 15-8.

Simon Gade stod en fremragende kamp i Elverum. Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Så fik angrebsstyrmand Felix Claar imidlertid et hvil på bænken, og det lod til at smide lidt grus i Aalborgs maskineri. Gæsterne holdt seks minutters scoringspause, og det udnyttede Elverum til at arbejde sig tilbage i kampen, så forskellen efter første halvleg kun var på tre mål ved 17-14 i aalborgensisk favør.

Elverum-målmand Simon Mizera havde brugt slutningen af første halvleg på at spille sig op, og de takter fortsatte han fra anden halvlegs start. Fem minutter inde i halvlegen nærmede Mizera sig efterhånden Simon Gades redningsprocent, og det udnyttede hjemmeholdet til at reducere til 18-20.

Scoringer fra Sebastian Barthold og Mikkel Hansen udbyggede hurtigt Aalborgs forspring igen, og derfra var der aldrig spænding om udfaldet igen.

Simon Gade kravlede atter over 40 i redningsprocent, og i den anden ende splittede Mikkel Hansen, Aron Pálmarsson og Mads Hoxer det norske forsvar efter behag.

I kampens slutfase rundede Simon Gade endda en stor præstation af med også at komme på måltavlen, og Aalborg vandt endnu engang overbevisende i Elverum.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er på lørdag, hvor der venter en hjemmekamp i HTH Herreligaen mod Bjerringbro-Silkeborg. Næste onsdag kommer Vive Kielce på besøg i Champions League.