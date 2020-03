Overraskelse: FfI og Hjørring Håndbold vil gå sammen om 1. divisionshold

HÅNDBOLD:Når der til efteråret forhåbentlig igen kommer gang i håndboldspillet, ser det ud til, at Frederikshavn FI og Hjørring Håndbold sammen vil repræsentere Vendsyssel i mændenes 1. division.

I en pressemeddelelse oplyser FfI-formand Peter Laigaard og Hjørring-formand Jens Beermann, at de to klubber har indledt drøftelser om at danne et fælles førstehold - en såkaldt overbygningsaftale.

- Dette er vores absolut sidste skud i bøssen, hvis vi skal sikre elite-herrehåndbold i Vendsyssel. Vi ser frem til drøftelserne og har ingen ultimative krav. Det ligger dog fast, at der selvfølgelig vil blive afviklet kampe i både Frederikshavn og Hjørring, udtaler Peter Laigaard.

Spillerne i begge klubber er orienteret og bakker ifølge pressemeddelelsen op om planenerne.

- I Hjørring Håndbold er vi ydmyge, stolte og glade over muligheden for, at vi i fællesskab med FfI nu kan skabe rammerne omkring fremtidens talentudvikling for unge håndboldmænd i Vendsyssel, siger Hjørring Håndbolds formand, Jens Beermann.

De to klubber oplyser, at de har sikret sig politisk opbakning fra Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S), samt Hjørrings ditto, Arne Boelt (S). Nu går jagten så ind på at sikre den nødvendige sponsorgrundlag til projektet.

Deadline i forhold til at få blåstemplet en overbygningsaftale hos Dansk Håndbold Forbund er 1. juni 2020.