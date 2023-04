Overraskelse: Hiljemark bænker to AaB-profiler

AALBORG:AaB skal mandag ud i endnu en kamp for overlevelse, når OB gæster Aalborg Portland Park.

Her skal Oscar Hiljemark for første gang siden sin forfremmelse til cheftræner stå i spidsen for AaB på hjemmebane. Det bliver mod et OB-hold, der senest besejrede AaB i grundspillet.

Hiljemark skiftede senest et par mand i startformationen til torsagens pokalkamp i Viborg. Her fik Lucas Andersen og Nico Mantl chancen fra start i stedet for Louka Prip og Theo Sander.

Til dagens kamp er der byttet tilbage, så det er Prip og Sander, som får spilletid fra start. Det samme er tilfældet for Marco Ramkilde og Pedro Ferreira.

Det betyder, at Theo Sander på mål. Bagkæden består af Kristoffer Pallesen og Jakob Ahlmann på backerne, mens Lars Kramer og Rasmus Thelander agerer dørmænd i midten. Midtbanen består af Pedro Ferreira, Iver Fossum og Younes Bakiz. På kanterne er det Louka Prip og Allan Sousa, der huserer, mens Marco Ramkilde spiller helt fremme.

Hos OB starter den tidligere Hobro-profil, Emmanuel Sabbi, på toppen.

Jakob Ahlmann runder 300 kampe for Hele Nordjyllands Hold, når der om en time er kampstart mod dagens gæster fra OB

Kampstart kl. 14.00 på Aalborg Portland Park



Jakob Ahlmann runder 300 kampe for Hele Nordjyllands Hold, når der om en time er kampstart mod dagens gæster fra OB

Kampstart kl. 14.00 på Aalborg Portland Park

Følg opgøret direkte på TV3 Sport, Viaplay eller P4.

Om en time går det løs i Aalborg, og det er sådan her, vi starter



Om en time går det løs i Aalborg, og det er sådan her, vi starter

Kom så Odense!

Du kan følge kampen i nedenstående liveblog efter startfløjt klokken 14.