Overraskelse udeblev: Frederikshavn fI tabte til topholdet

HÅNDBOLD: Meget peger i retning af, at Fredericia Håndbold efter sommerferien skal spille mod hold som Aalborg Håndbold, GOG og BSV i ligaen. Frederikshavn fI (FfI) skal derimod kæmpe hårdt for at undgå, at holdet i den kommende sæson rykker ned i glemslen i 2. division.

Det var top mod bund i 1. division, der søndag krydsede klinger i Fredericia, og det slap hjemmeholdet ikke overraskende bedst fra. Oprykningsbejlerne vandt 29-21.

FfI fik en skidt start på kampen, og træner Morten Holmen måtte tage en time out allerede efter fire minutters spil. Hans tropper var bagud med 1-4, og blødningen skulle stoppes.

Det lykkedes ikke rigtig. Fredericia udbyggede langsomt til pausestillingen 15-8.

Anden halvleg blev en langt bedre oplevelse for gæsterne, der var tæt på at få kontakt med 21-19. Men så strammede Fredericia-spillerne sig an og kørte den ventede sejr sikkert i hus.

FfI ligger på rækkens 11. plads - lige over nederykningsstregen.