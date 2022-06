Overraskende Aalborg-comeback rakte ikke: - Jeg er dybt skuffet

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold hev en kanin op ad hatten til søndagens DM-finale på hjemmebane mod GOG. Den svenske landsholdsspiller Lukas Sandell, der har siddet udenfor med en skade i den seneste måneds tid, var pludselig på holdkortet og fik masser af spilletid.

Sandell scorede tre gange på seks forsøg, men han kunne altså ikke forhindre, at GOG løb med en sejr på 27-26 og dermed tog DM-guldet.

- Jeg er dybt skuffet, og det hele føles meget tungt lige nu, lyder det fra en udtryksløs svensker, mens han kigger på GOG få overrakt guldmedaljerne.

- De var det bedste hold i Gudme i onsdags, mens jeg synes, at vi var det bedste hold i dag. Længe havde jeg også følelsen af, at vi havde kontrol på tingene, men desværre lavede vi en del tekniske fejl og missede nogle frie skud i det sidste kvarter, og det blev afgørende, lyder forklaringen fra Lukas Sandell.

5020 tilskuere skabte en fantastisk stemning i Sparekassen Danmark Arena, men hovedparten gik skuffede hjem. Foto: Henrik Bo

Meldingen har længe været, at svenskeren havde spillet sin sidste kamp i sæsonen, men i sidste øjeblik fik han grønt lys til at spille søndagens finalekamp i Sparekassen Danmark Arena.

- Jeg har fået svar på en MR-scanning, som viste, at det så rigtig fint ud med hælen. Så jeg har ikke risikeret noget ved at spille kampen, og jeg følte mig egentlig også godt tilpas i kroppen, fortæller Lukas Sandell.

Glæden over eget comeback fylder dog ingenting hos Aalborg-spilleren, der med sølvet må se GOG tage den direkte danske plads i Champions League. Aalborgenserne skal nu søge om et wild card, hvis de vil blive i det fornemste europæiske selskab.

- Jeg har ingen anelse om, hvor vi står på det område, men efter vores præstationer i de seneste to år, så bør vi have god mulighed for at få en plads. Jeg synes også, at dansk håndbold fortjener at have to hold med, siger Lukas Sandell.