Overrasket AaB-træner: - Det skuffer mig meget

FODBOLD:Det var en dybt skuffet AaB-træner, der mødte pressen efter mandagens 1-3-nederlag på hjemmebane til Viborg FF i Superligaen.

Erik Hamrén så ellers sit hold starte kampen fint og komme foran ved Marco Ramkilde, men siden faldt de helt sammen.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

- Jeg er meget forbandet og frustreret over den måde, vi optrådte på, efter at vi kom foran. I de første 20 minutter så det ellers fornuftigt ud, selvom vi godt kunne have spillet endnu mere i dybden på dem.

- Deres scoring til 1-1 var også helt unødvendig, for vi havde netop vundet bolden og havde fuld kontrol. Desværre lavede vi så en fejlpasning, og et øjeblik senere havde de udlignet, sukker Erik Hamrén.

AaB-træneren forsøgte siden at vække sit hold med to udskiftninger i pausen og en højrøstet peptalk ved en spilafbrydelse efter en times spil. Uden større held.

AaB og Erik Hamrén ligger nu isoleret med tre point under nedrykningsstregen. Foto: Lars Pauli

- Jeg vil se attitude og mod, og det skuffer og overrasker mig, at jeg ikke så det. Vi vandt alt for få bolde og havde utroligt mange simple fejlpasninger. Vi optrådte som et bundhold, lød det fra svenskeren.

Han fritager målmand Theo Sander for ansvar, selvom den unge AaB-keeper droppede ved Viborgs 1-2-mål.

- Men det var ikke derfor, at vi tabte. Det mål kunne være kommet på mange andre måder, for vi spillede ikke godt. Der var mange, der lavede store fejl, og de var mindst lige så afgørende, konstaterer Erik Hamrén.

AaB ligger tre point under nedrykningsstregen og skal nu forsøge at rejse sig på søndag på udebane mod Brøndby. Netop de blå-gule fra vestegnen er i øjeblikket det hold, der er nærmest på AaB i superligatabellen.

AaB - Viborg