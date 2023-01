Overrasket Møllgaard måber over lad ungarsk attitude

- Det skal jo ikke kunne lade sig gøre.

Henrik Møllgaard var chokeret efter onsdagens VM-kvartfinale, hvor Danmarks håndboldherrer massakrerede et modløst ungarsk landshold.

- Det er noget mærkeligt noget at vinde med 17 i en kvartfinale.

- Jeg er rystet over, at der ikke kom mere modspil, siger den store forsvarsklippe.

Danmark vandt med helt nøjagtigt 40-23 i en kamp, hvor skuldrene på de ungarske kroppe begyndte at hænge allerede efter ti minutter.

Det danske forsvar pillede pynten af de store stregspillere, og samtidig var der så meget balance i defensiven, at de færreste skytter kom til fadet.

Henrik Møllgaard var ikke overrasket over, hvordan Ungarn taktisk greb kampen an, men han var overrasket over den manglende vilje hos modstanderen.

- Det var en chance for dem til at lave noget vanvittig flot, men der var ikke noget blod på knæene, siger Henrik Møllgaard.

- Jeg har set dem spille med langt mere intensitet og ild i øjnene i nogle af de andre kampe. Da de mødte Island, var der knyttede næver, og de smed sig rundt og gjorde, alt hvad de kunne.

Mads Mensah er især positiv over, hvordan Danmark lykkedes med at styre ungarerne defensivt.

- Jeg er overrasket over, at vi løste det så godt, som vi gjorde. Vi har altid haft kæmpe problemer med dem, så det blev en helt anderledes kamp, end jeg havde forestillet mig, siger han.

Offensivt blev Ungarn løbet ned af især Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Mathias Gidsel. Det var der ikke den store overraskelse i. Og Mads Mensah nød forestillingen.

- Mikkel, Gidsel og Pytlick spiller utrolig god håndbold, og jeg er glad for, at det ikke er os selv, der skal dække dem op, siger Mads Mensah.

Danmark er nu klar til semifinalen. Her venter Spanien, der slog Norge i kvartfinalen efter to gange forlænget spilletid.

