Overset Hobro-spiller har taget skeen i den anden hånd: - Hobro har ikke lukket døren endnu

FODBOLD:Hobro IK har formået at vinde de to seneste kampe mod Esbjerg, selvom de har været bagud undervejs. Det lykkedes ikke helt for himmerlændingene i søndagens 3F Superligakamp mod Randers FC, som de tabte med 3-2. De var ad to omgange bagud med to mål, men de formåede aldrig at spise sig endeligt ind på kronjydernes forspring.

- Det var på mange måder en lidt irriterende kamp. De laver et par flotte mål derinde, og så skal vi endnu engang forsøge at jage, hvilket vi ikke formår at lukke, som vi ellers har gjort i mange af de forrige kampe, siger Nicholas Gotfredsen, der ikke mener, at nederlaget kommer til at slå ud på selvtillidsbarometeret.

- Nej, det gør det overhovedet ikke. På papiret betyder denne kamp heldigvis ikke så meget. Det handlede mere om, at vi havde nogle spillere, som skulle vise sig frem individuelt og så få sparet nogle af dem, som kommer til at se meget spilletid mod Lyngby.

Det har været sparsomt med spilletid for forsvarsspilleren gennem hele sæsonen, men Nicholas Gotfredsen har fået minutter i benene i de fire foregående kampe, og søndag fik han for første gang i sæsonen fuld spilletid.

- Det var rigtig fedt, og noget som jeg har kæmpet for længe. Jeg synes, at jeg har gjort mig fortjent til det gennem mine præstationer til træning. Der er blevet arbejdet stenhårdt under coronatiden, så der har ikke været noget at sætte på min form. Det har heldigvis givet pote nu, og jeg håber, at jeg kan betale tilbage for den tillid, som Peter (Peter Sørensen, cheftræner for Hobro, red.) har vist mig, siger han.

Nicholas Gotfredsen fortalte tilbage i april til NORDJYSKE, at det var meget sandsynligt, at han skulle se sig om efter en ny klub, når sæsonen er færdigspillet. Hobro-spilleren har siden fået et noget mere positivt syn på sin fremtid i Hobro.

- Jeg har snakket med Jens (Jens Hammer, sportschef i Hobro, red.), og han har ikke lukket døren endnu. Så vi skal snart have en snak om, hvad der skal ske i fremtiden. Jeg var ringe inden coronapausen, og der kunne jeg godt se idéen med, at jeg skulle skippes afsted, men jeg tror, at jeg har gjort det sværere for dem at afgøre, hvad der skal ske med mig efter coronapausen, efter jeg har taget skeen i den anden hånd, lyder det fra Gotfredsen, der er indstillet på at spille for Hobro ligegyldigt, hvordan det går for Hobro i de afgørende playoff-kampe mod Lyngby.

- Jeg har spillet 1. division før, og det er også en sindssygt fed liga. Så hvis det hedder 1. division efter sommeren, så er jeg også klar til at melde mig til tjeneste i Hobro.