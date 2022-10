Overskud i Aalborg Håndbold: Her er planen med pengene

HÅNDBOLD:Overskud på bundlinjen er efterhånden blev hverdag for Aalborg Håndbold. Klubben har netop offentliggjort et plus på 1,87 millioner kroner før skat for den forgangne sæson (2021/2022).

Det er en mindre tilbagegang på 270.000 kroner i forhold til året før, men sportsligt gik det heller ikke helt så godt. DM-guldet blev vekslet til sølvmedaljer, mens aalborgenserne måtte nøjes med en kvartfinalplads i Champions League - mod en finaleplads året før.

Det er dog 12. år i træk, at Aalborg Håndbold kan berette om sorte tal i regnskabet.

- Vi oplever fortsat en enorm opbakning fra vores store bagland, der dækker såvel sæsonkortholdere, fans og samarbejdspartnere. Ligeledes er der ingen tvivl om, at effekten af tilgangen af Mikkel Hansen har været med til at gøre en positiv forskel. En effekt som vi forventer vil fortsætte i indeværende sæson, udtaler Eigild B. Christensen, bestyrelsesformand i Aalborg Håndbold,

Gennem det seneste år er organisationen i Aalborg Håndbold vokset, så der nu er 13 fuldtidsansatte i administrationen.

- Vores ambitionsniveau er fortsat højt, og med endnu flere kræfter ombord i organisationen har vi en forventning om at kunne fortsætte den positive vækst.

- Vi har valgt at geninvestere en del af overskuddet i renovering af faciliteterne i Sparekassen Danmark Arena, herunder bedre toiletforhold, samt lydanlæg og lys ved banen - ligesom spillertruppen og trænerteamet kan se frem til snart at indvie nyrenoverede omklædningsrum, lyder det videre fra Eigild B. Christensen.

De sportslige ambitioner for indeværende sæson er en plads ved Champions League Final4 i Köln og at tilbageerobre DM-titlen.