Overskud på ishockey for 10. år i træk

ISHOCKEY:Elite Nord Frederikshavn A/S, der står bag ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks, præsenterede mandag aften på selskabets ordinære generalforsamling et overskud på driften på 698.825 før afskrivninger og finansielle omkostninger.

Årets resultat efter afskrivninger og skat lød på 383.314 kroner og var selskabets 10 år i træk med overskud.

Direktør Henrik Andersen kunne i øvrigt oplyse, at man i den kommende sæson budgetterer med, at driften som minimum skal balancere og helst fremvise et nyt overskud.

White Hawks var i semifinalen og fik en bronzemedalje i seneste sæson.

- Vi er stadig i opbygningen af et nyt hold, med en del unge spillere, men alligevel er den sportslige målsætning for sæson 2019/20 minimum deltagelse i Final 4, slutte i top-4 i grundspillet og slutspillet, lyder det i en pressemeddelelse fra Elite Nords generalforsamling.

Selskabet har således positive forventninger til fremtiden, både sportsligt og økonomisk.

På generalforsamlingen blev hele bestyrelsen genvalgt. Den består derfor fortsat af Peter Conradsen, Lars Mølgaard, Ole Thue Hansen, Mette Kammer Pedersen, Søren Brogaard og Henrik Andersen.