Overtidsmål sænker FC Midtjylland i Cypern

FODBOLD: FC Midtjylland er pisket til sejr i hjemmekampen mod Apollon Limassol næste torsdag, hvis holdet skal i Europa Leagues gruppespil.

Det står klart efter et tungt 2-3-nederlag på udebane i Cypern, hvor Apollon scorede sejrsmålet i dommerens tillægstid.

Alexander Sørloth blev dobbelt målscorer for et midtjysk hold, der i perioder var på hælene, men burde have sikret sig uafgjort.

Da stadionuret havde passeret 90 minutter scorede Ioannis Pittas dog til 3-2 for hjemmeholdet, som nu kan klare sig med uafgjort i returkampen i Herning.

Som tidligere i holdets udekampe i denne turnering kom midtjyderne temmelig skidt fra start. Bagkæden hang ikke sammen med folkene foran, og Apollon havde truet flere gange, inden det gik galt efter et kvarter.

Charalambos Kyriakou, den eneste cypriot i cyprioternes startopstilling, bragte Tim Sparv i ubalance med et par skudfinter, inden han scorede med et præcist, fladt spark, der tog indersiden af den ene opstander.

En sløj indledning for Jess Thorups svingende mandskab, der dog kunne trøste sig med, at hjemmeholdet efterlod masser af plads på banen.

Efterhånden fik midtjyderne da også arbejdet sig til et mindre overtag, og midterangriberen Alexander Sørloth, der afløste en sygdomsramt Paul Onuachu, kom i gode positioner.

Nordmanden venter stadig på sit første superligamål, men i Europa er han FCM en god mand, hvilket han beviste på ny efter 38 minutters spil.

Jonas Borring gled igennem i venstre side, og Sørloth mødte hans præcise indlæg med et veltimet hovedstød til udligning 1-1.

Det var et vitalt udebanemål, men der kom ikke for alvor ro på midtjydernes indsats. 20 minutter før tid kom holdet bagud på ny, da defensiven viste sig fra sin inkonsekvente side.

Rasmus Nissen fik kun snittet et ufarligt frisparksindlæg, og ingen af holdkammeraterne fik sendt bolden af vejen, inden brasilianeren Jander sendte kuglen i nettet bag Jesper Hansen.

En ganske unødvendig scoring, men få minutter senere løb Sørloth simpelthen fra Apollon-forsvaret og bragte balance med sit fjerde Europa-mål i denne sæson.

Begge hold så noget trætte ud i slutfasen, og det lignede et 2-2-resultat, der ville give FCM et stærkt udgangspunkt.

Men præcis som i tredje runde mod Arka Gdynia dummede midtjyderne sig til allersidst og står nu foran en svær opgave om en uge./ritzau/