Overraskende fodboldstop: Hobro-keeper lægger handskerne på hylden til sommer

FODBOLD:Hobro IK mister en af klubbens helt store profiler efter denne sæson.

Målmand Jesper Rask har valgt at stoppe karrieren i en alder af bare 31 - og et år før hans kontrakt med klubben udløber.

Målmanden har været i Hobro siden 2010 og har stået hele 310 førsteholdskampe for klubben. I foråret 2019 var han en stærkt medvirkende årsag til, at klubben sikrede sig endnu en sæson i Superligaen, da han stod fremragende i de afgørende playoffkampe.

Jesper Rask har skrevet et åbent brev til Hobros fans.

- Det er nok de færreste, der har set det komme. Især fordi jeg som målmand aldersmæssigt bør have de bedste år foran mig, og i ”Buffon-målestok” bør jeg faktisk have en del flere år tilbage i mig. Derudover har jeg faktisk også kontrakt med Hobro IK indtil sommer 2021, skriver han i brevet.

- Dog har jeg valgt mig den luksus, at det ikke skal være længden på min kontrakt, der skal bestemme punktummet for min fodboldkarriere. Jeg vil sætte et punktum, der afspejler de fantastiske år, jeg har haft i Hobro IK. År med masser af spilletid, år uden nævneværdige skader og år med 100% dedikation og stolthed over at være fodboldspiller i Hobro IK, skriver Jesper Rask.

I Hobro har man valgt at acceptere hans karrierestop, men det er med stort vemod, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

- Jesper har igennem sin tid hos os formået at udvikle- og tilpasse sig den række vi har spillet i, helt fra 1. division til 3F Superligaen. Sidste sæson i 3F Superligaen var et godt eksempel herpå, hvor han næsten egenhændigt reddede os en sæson mere i 3F Superligaen. Det er derfor med stort vemod, at vi imødekommer hans ønske om at indstille fodboldkarrieren et år før tid, siger han.