På denne position er Vendsyssel FF udfordret inden forårspremiere

FODBOLD:Ved årsskiftet sagde Vendsyssel FF farvel til Delphin Tshiembe. Dermed er 1. divisionsholdet ramt på bredden i midterforsvaret. Derfor har klubben set på forsvarsspillere og gav eksempelvis den tidligere AaB- samt Jammerbugt-spiller Nikolaj Lyngø en chance for at vise sig frem.

Men det er endnu ikke blevet til noget. Derfor må cheftræner Henrik Pedersen kigge i egne rækker efter en løsning i det centrale forsvar. Det fortæller han efter lørdagens to testkampe mod AaB, hvor vendelboerne indkasserede ni mål i alt.

- Lige nu kører vi, som det er. Der kommer ikke noget ind, siger Henrik Pedersen.

- Vi er ikke dækket godt nok ind, men vi arbejder med, hvordan vi kan finde alternative løsninger. Der er nogen, som skal træde ind i stedet, og der skal udvikles på dem, tilføjer cheftræneren.

Han kan dog få tiltrængt forstærkning i offensiven, når Nordicbet Ligaen sparkes i gang. Lørdag var der nemlig spilletid til tidligere superligatopscorer Ronnie Schwartz såvel som Wessam Abou Ali, der begge arbejder på at blive fodboldklar.

- Der er lang vej for begge to, men Wessam har trænet fuldt med på det seneste, og Ronnie er også på vej frem. De skulle begge have 45 minutter for at bygge stille og roligt på. Det ser lovende ud, men der er stadig lang vej, siger Henrik Pedersen.

Nu handler det om at få spilletid i 1. divisionsmandskabet, som indtager en niendeplads i landets næstbedste række.

- Drengene har haft en hård uge, og de er ikke helt friske. Det skal de heller ikke være endnu. Det vigtige er, at folk fik 90 minutter i benene, selvom det var af varierende kvalitet, lyder det fra Vendsyssel-træneren.

AaB vandt henholdsvis 4-1 og 5-1 over Vendsyssel, da de nordjyske mandskaber mødtes i en dobbelt træningskamp i Vrå lørdag.